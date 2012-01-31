عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروزه دشمنان با جو روانی به دنبال کم رنگ کردن انتخابات هستند و همچنین به دنبال تحریم بانک مرکزی و کم کردن امیدواری مردم به آینده هستند.



وی ادامه داد: به دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم شرایط کنونی بسیار حساس است که مشارکت حداکثری مردم خنثی کننده تمام توطئه های دشمنان است.



وی افزود: در حال حاضر 5 هزار نفر در سراسر کشور کاندیدا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است یعنی فرد مورد دلخواه مردم در بین این پنج هزار نفر وجود ندارد؟



استاندار البرز گفت: در حال حاضر در استان البرز 117 کاندیدا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.



فرهادی اظهار داشت: برخی از سایت ها نا جوانمردانه به زندگی شخصی برخی از نامزدها نفوذ می کنند که این امر جرم و خلاف

آشکار است و بعد هم می گویند آزادی وجود ندارد.



وی گفت: چنین کاری ناشایست است در استان ما به ندرت وجود دارد ولی همین مقدار اندک هم زیاد است و نباید وجود داشته باشد.

