به گزارش خبرگزاری مهر، سریال "تقدیر" به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی عبدالرضا فیروزان در 20 قسمت 30 دقیقه‌ای آماده پخش شده و همزمان با انجام آخرین مراحل فنی، از هفته آینده هر شب روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.

این سریال در بستر روایت قصه‌ای اجتماعی، به موضوعات مربوط با مصرف بهینه سوخت می‌پردازد. تقدیر زندگی چند جوان را به تصویر می‌کشد که در یک نشریه با یکدیگر همکار هستند و به همین دلیل روابطی میان آنان شکل گرفته و در پایان هر یک با سرنوشت و تقدیری که خداوند برایشان مقدر کرده، روبرو می شوند.

پویا امینی، آرام جعفری، مونا فرجاد، خسرو احمدی، مهوش وقاری، جلیل فرجاد، ناصر گیتی‌جاه، غلامرضا بنفشه‌خواه، فرحناز منافی ظاهر، حبیب ثامنیه، صدیقه کیانفر، مهدی نوری، کیمیا موسوی، وحید شیخ زاده، هدایت‌ا... سجادی، ایمان باقری، سارا منجزی، مهرگان حسینی، زهرا برومند، محمدرضا غیاث‌آبادی، داریوش سلیمی، آزاده خورشید دوست، فرانک تمنایی، مونیا جمالپور، نجات علیمرادی، پریچهر موسوی، پروین میکده، ستاره پرستاری، حمیدرضا عرب سرخی، علی علیمرادی و ... شیرین بینا در این سریال بازی داشته‌اند.

سریال تقدیر اوایل پاییز امسال کلید خورد و تصویربرداری آن تا اوایل زمستان در لوکیشن‌هایی چون دفتر مجله در هفت‌تیر، پاسداران، پیچ شمیران، شهرک غرب، امین حضور، مرکز اسقاط خودروها و ... ادامه داشت.

سایر عوامل اصلی تولید این سریال عبارتند از: تدوینگران: سهراب میرسپاسی،حسین باقری، آهنگساز: کیوان کیارس، مدیر تولید: علی‌اکبر اکبری، مدیر تصویربرداری: علی عالمی، طراح چهره‌پردازی: شهرزاد عقیقی، صدابردار: حسام شریعت‌مداراحمدی، ناظر کیفی و مشاور پروژه: حمیدرضا قریب، منشی صحنه: بهاره حسینی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: فهیمه کمالی، جانشین تولید: روح‌ا... مهرابی و مشاور انتظامی و کارشناس: سرهنگ هدایت‌ا... سجادی،محصول گروه اجتماعی شبکه سه با مشارکت ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور.

فیروزان ساخت سریال "ماجراهای خانواده فرهمند"، تله فیلم "دو قدم مانده تا بهشت" و ... را در کارنامه دارد.

آغاز پیش تولید "سپید و سیاه"

- پیش تولید فیلم تلویزیونی "سپید و سیاه" به تهیه کنندگی و کارگردانی امین امانی به تازگی آغاز شده و با انتخاب لوکیشن و بازیگران اواسط ماه جاری کلید خواهد خورد. تصویربرداری به طور کامل در کرمان انجام می‌شود و فردوس کاویانی تنها بازیگر قطعی شده آن است.

"سپید و سیاه" مضمونی اجتماعی دارد و داستان زندگی مردی به نام عوض با بازی کاویانی را روایت می‌کند که صاحب یک گاوداری است. او چهار دختر دارد و همسرش نیز حامله است. این در حالی است که عوض دوست دارد فرزند پنجمش پسر باشد. با ورود ربابه به زندگی آنها که از کارگران گاوداری است، اتفاقاتی برای عوض رخ می‌دهد که... .

این تله فیلم به سفارش سیمای استان‎ها و در مرکز کرمان تولید می‌شود و همزمان روی آنتن شبکه سوم سیما نیز خواهد رفت.

امانی پیش از این ساخت مجموعه تلویزیونی "مزرعه بی بی گندم" را در کارنامه داشته است که روی آنتن شبکه دوم سیما رفت.

سایر عوامل اصلی که حضورشان قطعی شده نیز عبارتند از ناظر کیفی: حمیدرضا شیروانیان، نویسنده: فرهاد طب نوری، مدیر تولید: حسین امانی، دستیار اول کارگردان: حسن سالار، بازیگردان: علی امانی، عکاس: مهدی ملک قاسمی، جانشین تهیه کننده: علی شاهی، مجری طرح: موسسه عقیق طاها، مدیر تصویربرداری: علیرضا نجیب زاده، صدابردار: علی شیخ زاده، طراح گریم: مهدی ملکی، مجری گریم: مریم حاج حیدری، برنامه ریز: شیوا عدالت خواه، مدیران صحنه: کیان عدالت خواه، ایمان امانی.

نشست مشترک بسیج صدا و سیما و بسیج ورزشکاران

- به منظور بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های رسانه‌ای، جلسه مشترک مسئولین بسیج صدا و سیما و سازمان بسیج ورزشکاران کشور، در محل بسیج صدا و سیما برگزار شد. علی اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج صداوسیما در این مراسم ضمن تاکید بر تاثیرگذاری بالا و پرجاذبه بودن حوزه ورزش در سطح جامعه گفت: ورزش دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که هدایت روحی و جسمی نسل جوان از جمله آن‎ها است، ولیکن متاسفانه تاکنون از این ظرفیت استثنایی بهره برداری لازم به عمل نیامده است.

وی افزود: اگر تبیین و تحلیل مبانی اسلامی و انقلابی به خوبی در حوزه ورزش نهادینه شود، به طور حتم دستاوردها و برکات زیادی عائد کشور خواهد شد چراکه تقریبا تمامی مردم پیگیر رخدادهای ورزشی هستند و جامعه جوان ایران اسلامی نیز به ورزش علاقمند است.

وی با اعلام آمادگی برای همکاری‌های مشترک رسانه‌ای با سازمان بسیج ورزشکاران گفت: با تولید آثار نمایشی فاخر و برنامه سازی مناسب در قالب‎های مختلف همانند فیلم، سریال، مستند و... ضمن نقد چالش‎ها، بیان مشکلات و اعلام نیازها می‌توان با بهره گیری هنرمندانه از ظرفیت رسانه، منش و روش دینی و ملی را که همان منش پهلوانی و اخلاق مداری در ورزش است را در بین ورزشکاران و مردم احیا و تقویت کرد.

- شبکه چهار سیما در دهه فجر امسال موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی را در قالبی متفاوت تحت عنوان "پایان نامه" به مخاطبان فرهیخته خود ارائه می‌دهد. "پایان نامه" در 13 قسمت 45 دقیقه از 10 تا 22 بهمن روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود که درآن دانشجویان در جلسات دفاع پایان نامه‌های خود ضمن تاکید بر اصل سخنوری به بحث درباره موضوعات رساله با اساتید خواهند پرداخت.

به گفته دکتر رجب لو تهیه کننده این برنامه "پایان نامه" در قالب ارائه پایان نامه دردانشگاه‌ها طراحی و ساخته می‌شود که در آن سه تن از اساتید دانشگاه تحت عنوان راهنما- مشاور و داور در برنامه حضور دارند و یک دانشجوی مقطع دکترا یا فوق لیسانس در حضور این سه نفر از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد. همچنین در برنامه دانشجویانی به عنوان تماشاگر در برنامه حضور دارند و سوالاتی را در لابه لای برنامه مطرح خواهند کرد.

- دومین سری مجموعه انیمیشن "شنگول آباد" توسط گل‌آقا تولید می‌شود. "شنگول آباد" نام مجموعه انیمیشن از تولیدات مرکز پویانمایی صبا بود که سال گذشته از شبکه دوم صدا و سیما پخش شد

داستان‎های این مجموعه برگرفته از حکایت‎های قدیمی ایرانی بود که با زبانی امروزی برای نوجوانان روایت می‌شد داستان‌هایی که همگی با شخصیت‌های حیوانی در جنگلی به نام شنگول آباد اتفاق می‌افتاد. نگاه ویژه این مجموعه به داستان‌های کهن ایرانی و استقبال مناسب بینندگان باعث شد که امسال موسسه گل آقا ساخت سری دوم این مجموعه را آغاز کند.

سری جدید این مجموعه در ۲۶ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای به کارگردانی امیرحسین داودی و نویسندگی گیتی صفرزاده تهیه می‌شود.

- "بر بال پروانه" عنوان برنامه‌ای از گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه دوم سیما است که به تهیه کنندگی ناصر عبدالهی نگار به زودی روی آنتن می‌رود. این برنامه در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای به بررسی تحولات صعودی سینمای کودک و نوجوان می‌پردازد و سعی دارد با نگاهی متفاوت به سینمای کودک به تحلیل و تفسیر وضعیت این سینما بپردازد.

"بربال پروانه" علاوه بر گفتگو با فعالان عرصه سینمای کودک از جمله ابراهیم فروزش، ابوالفضل جلیلی، کیومرث پوراحمد، پوران درخشنده، فریدون حسن پور، سیروس حسن پور، وحید نیکخواه آزاد، محمد علی طالبی و ... پیرامون تولید فیلم و کیفیت مطلوب آن با برخی هنرمندان، مدیران و متولیان گذشته و فعلی سینمای کودک به بحث خواهد نشست.

ویژه برنامه‌های فجر سیمای فرانسوی شبکه‌ سحر

- سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر با پخش مجموعه‌های مستند "اول خط"، "نهضت امام خمینی(ره)" و "ده حادثه ماندگار" ایام سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر را گرامی می‌دارد.

مستند ترکیبی "اول خط" با ترجمه‌ای از علی خانی و مدیریت امیر فرح‌خواه در 13 قسمت 17 دقیقه‌ای به زبان فرانسه دوبله شده و صداپیشگانی همچون امیرحسین برهانی، محسن ایمانی و رامین سبحانی به گویندگی در آن پرداخته‌اند. این برنامه به معرفی دستاوردها و توانمندی‌های کشور در طول سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های کشورهای غربی می‌پردازد.

- مستند "ده حادثه ماندگار" با موضوع بررسی ساختار سیاسی و رویدادهای مهم و تاثیرگذار پیش از انقلاب که منجر به شکل‌گیری جنبش‏ اسلامی ملت ایران شده، یکی دیگر از برنامه‌های سیمای فرانسوی در ایام دهه فجر است که در 10 قسمت 30 دقیقه ای از 13 تا 22 بهمن از سیمای فرانسوی پخش می‌شود.

این برنامه به مدیریت دوبلاژ امیرحسین دلیریان، به موضوعاتی همچون مروری بر سلطه رضاخان و برکناری وی، چگونگی تشکیل ارتش از زبان رضا شاه، خرید تجهیزات نظامی غیرضروری از کشورهای استعمارگر، روی کارآمدن محمدرضا شاه پهلوی، بی ثباتی رژیم محمدرضا شاه به رغم حمایت‌های آمریکا، خلاصه ای از زندگی فرح دیبا از زمان آشنایی با شاه تا تاجگذاری، جنایت مأموران رژیم پهلوی در مسجد گوهرشاد، تشریح معماری و تجهیزات کاخ های پهلوی، ترفندهای رژیم شاهنشاهی در جهت باز نگه داشتن مردم از شورش و قیام، مروری بر اسناد موجود از ریخت و پاش های دربار، تشریح زندان های مخوف در دستگاه اطلاعاتی ساواک، تبعید امام خمینی (ره) و هجرت امام (ره) به کشور فرانسه، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی در بهشت زهرا می‌پردازد.

یکی دیگر از برنامه‌های سیمای فرانسوی در این ایام، مستند گزارشی "نهضت امام خمینی" است که در 17 قسمت 25 دقیقه‌ای از 9 بهمن به صورت یک روز در میان پخش می‌شود.

- دکتر اسماعیل آذر مجری برنامه "مشاعره" گفت: 70درصد مخاطبان برنامه مشاعره جوانان 16 و 17ساله‌اند. دکتر اسماعیل آذر مجری، نویسنده و محقق این برنامه اظهار کرد: یک روز هنگامی که می‌خواستیم مشاعره را تولیدکنیم حدود 500 نفر داوطلب داشتیم. امروز علاقمندان به شرکت در برنامه مشاعره بیش از 50هزار داوطلب است که میانگین سنی 70درصد آنها 16 و 17 ساله است.

برنامه مشاعره (چکامه) به تهیه کنندگی امیرحسین آذر و اجرای دکتر آذرو ژاله صادقیان هر شب ساعت 22 از شبکه آموزش پخش می‌شود.

جنگ صبحگاهی "صبح و امید"

- "صبح و امید" جنگ صبحگاهی شبکه قرآن و معارف سیما از روز گذشته11 بهمن هر روز تقدیم ببینندگان قرآن دوست شبکه قرآن و معارف سیما می‌شود. این برنامه که کاری از گروه محافل و مناسبت‌های شبکه قرآن و معارف سیما است، تلاش می‌کند با نگاهی به معارف و علوم قرآنی و اهل بیت(ع) به مسائل خانوادگی بپردازد.

"صبح و امید" از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که از جمله آن آیتمی برای سلام خاصه امام زمان(عج) و زیارت ائمه بقیع(ع) است. از جمله بخش‌های دیگرِ جنگ صبحگاهی شبکه قرآن و معارف سیما، پخش نمایش مفرح صبحگاهی با موضوع خانواده بالاخص روابط بین کودک و والدین است که در ادامه نمایش کارشناس به ارائه راهکارهای تربیتی در خصوص موضوع نمایش می‌پردازد.

این برنامه 40 قسمتی به تهیه کنندگی سید مصطفی موسوی، کارگردانی امیر جاودان و اجرای سید محمد رضا طباطبائی و مونا قاعدی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود و تلاش می‌کند در در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی برنامه‌هایی متفاوت و متناسب با مناسبت روز تقدیم بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما کند.

تلاش سازندگان "سیر و سرکه" برای نوروز

- مجموعه ویژه نوروزی "سیر و سرکه" با تلاش گروه سازنده و با نگاهی کاملا حرفه‌ای ساخته می‌شود. تصویربرداری مجموعه در لوکیشن اصلی در منطقه یوسف آباد تهران در جریان است.

ابراهیم زاهدی فر تهیه کننده و مجری طرح این مجموعه نوروزی ضمن بیان مطالب فوق اظهار امیدواری کرد که با توجه به تلاش گروه سازنده مجموعه و تعامل و حمایت مدیران محترم شبکه دوم سیما و با ادامه این همکاری و حمایت به موقع شبکه دوم ، انشاالله مجموعه به موقع آماده پخش خواهد شد.

از جمله تمهیدات اندیشیده شده اینکه علاوه بر گروه اصلی، یک گروه دیگر شامل کلیه عوامل با تجهیزات و وسایل آماده‌اند تا در صورت نیاز و به صلاحدید کارگردان همزمان بر روی سکانس‌های مختلف کار کنند تا از زمان به بهترین شکل ممکن استفاده شود. این امر در هنگام تصویربرداری در اراک با توجه به تعدد لوکیشن‌ها و سکانس‌ها و همچنین تعداد زیاد بازیگران به بهترین شکل صورت پذیرفت.

"سیر و سرکه" روایتگر داستان پیرزن روستایی است که به دعوت پسرش که در خارج از کشور زندگی می‌کند آماده سفر می‌شود.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه کننده و مجری طرح: ابراهیم زاهدی فر، کارگردان: غلامرضا رمضانی، نویسنده: مجتبی خشک دامن، طرح فیلمنامه : غلامرضا رمضانی، مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی، مدیر صدابرداری: داریوش صادق پور

طراح گریم: سودابه خسروی، دستیار اول کارگردان : صالح جوان، مدیر تولید: شهرام زاهدی، جانشین تولید و مدیر برنامه ریزی:پریناز هاشمی، طراح صحنه: غلامرضا رمضانی، طراح لباس :فریبا مهبد،مدیر تدارکات: مهران مداحیان، عکاس: سینا رشیدی.

ادامه تصویربرداری "رازهای یک خانه"

ضبط مجموعه نمایشی "رازهای یک خانه" به چهاردهمین قصه خود رسید. "شلیک به کلاغ‌ها" به کارگردانی حمید لبخنده و تهیه‌کنندگی علی اکبر جناغی و رضا حامدی‌خواه پنجم بهمن در لوکیشن باغ امیر سلیمانی کلید خورد.

یحیی خان نایب تامینات تهران برای کشف حقیقت مرگ میرزا، راهی خانه او در نیاوران می‌شود تا با همسرش فخرجهان و دختران اهل خانه‌اش ملاقات کند. ماجرای این دیدار محور روایتی است که در اپیزود چهاردهم مجموعه نمایشی "رازهای یک خانه" به تصویر کشیده می‌شود.

اکبر زنجان پور، ژیلا سهرابی، فاطیما فخرایی، سارا کهربایی،ابوالحسن علیمحمدی،مریم هنر پیشه، راضیه حاجی وند، کاملیا ابراهیمی، پادینا رهنما بازیگرانی هستند که در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این مجموعه به نویسندگی اصغر عبدالهی و مدیریت تولید مهناز انزهایی در گروه فیلم و نمایش شبکه چهار سیما تهیه و تولید و به صورت هفتگی پنجشنبه‌ها ساعت 23:15 از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

- تهیه کننده برنامه موسیقیایی "گام 7" از شکل گیری و تحلیل و بررسی موسیقی انقلاب از ابتدا تاکنون در برنامه "گام 7" در ایام دهه فجر خبر داد. حشمت الله کلهر با اعلام این خبر اظهار کرد: برنامه ترکیبی موسقیای "گام 7" در ایام مبارک فجر به بحث و بررسی موسیقی انقلاب و تاثیر حرکات انقلاب به وسیله موسیقی با حضور کارشناسان موسیقی می‌پردازد.

وی افزود: همچنین در ایام مبارک دهه فجر برنامه "گام 7" به معرفی سازندگان موسیقی می‌پردازد و با آنها گفتگویی ویژه خواهد داشت. در این ویژه برنامه همچنین به تغییر ماهیت موسیقی بعد از انقلاب با دعوت از مهمانان ویژه خواهیم پرداخت.

تولید پویانمایی "نادان"

- پویانمایی "نادان" به کارگردانی شهرام شیرزادی به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا در یک قسمت 25 دقیقه ای به صورت 2 بعدی در حال تولید است.

شیرزادی درباره داستان این انیمیشن گفت: مرد نادان به همراه الاغش به دنبال خوشبختی می‌گردد ولی نمی‌تواند به آنچه که می‌خواهند برسد. در نتیجه برای مشورت به سمت مرد دانایی به نامه پیر دانه می‌روند.

وی مخاطب این انیمیشن را گروه سنی کودک دانست و افزود: در این انیمیشن تلاش می‌کنیم بدی و ناشایستگی نادانی و غرور را در قالب پویانمایی به کودکان یاد آوری کنیم.

خاطرات نوجوانان دیروز در "با هم"