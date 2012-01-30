افتتاح 14 پروژه آموزشی/ 450 واحد مسکونی مددجویی بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ساکی افزود: این پروژه ها شامل 28 کلاس درس با هفت هزار و 822 متر مربع زیر بنا است.

وی ادامه داد: دبیرستان شش کلاسه بانه، دبستان سه کلاسه برکت و سالن چند منظوره دبیرستان شهید رجایی بیجار، ساختمان خوابگاه شبانه روزی دهگلان، سالن سالن چند منظوره دبیرستان خدیجه الکبری دیواندره، سالن چند منظوره شبانه روزی دخترانه سمیه سروآباد، خوابگاه 120 نفره شبانه روزی شیخ شلتوت و سالن ورزشی هنرستان تربیت بدنی سنندج از جمله پروژه های قابل افتتاح دهه فجر سال 90 است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان افتتاح سالن چند منظوره مقصودی پور کامیاران، دبستان سه کلاسه انور روز چنگ، سالن ورزشی شهید مطهری، دبستان پنج کلاسه حضرت فاطمه الزهرا و دبستان پنج کلاسه حضرت محمد (ص ) مریوان را از دیگر پروژه های عمرانی استان ذکر کرد که به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان افتتاح می شود.

برنامه های دهه فجر و هفته وحدت شهرداری سنندج اعلام شد



شهردار سنندج برنامه های دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام هفته وحدت را در شهرداری سنندج اعلام کرد.

مهدی حسام شریعتی با اشاره به آمادگی کامل و جامع شهرداری سنندج در ایام دهه فجر و هفته وحدت افزود: این شهرداری تمامی امکانات و توانمدی های خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های این ایام به کار گرفته و با سایر دستگاه های متولی همکاری مناسبی دارد.

وی آماده سازی فضای محیط شهر را از سوی شهرداری ها و دیگر دستگاه های فرهنگی و ارزشی استان در ایام دهه فجر و هفته وحدت امری لازم و ضروری خواند و بر تلاش بیشتر مدیران شهرداری در این زمینه تاکید کرد.

شهردار سنندج نور افشانی میادین و خیابان های شهر، در اختیار گذاشتن فضا های تبلیغات محیطی سطح شهر در این ایام به دستگاه های فرهنگی استان و مشارکت و حمایت از فعالیت های آنها، برگزاری برنامه های مداحی و مولودی خوانی، جنگ شادی انقلاب، مراسم شبی با قرآن در این ایام را از مهمترین برنامه شهرداری در گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی و هفته وحدت اعلام کرد.

وی غباروبی مزار شهدا در آرامستان های تایله و بهشت محمدی، جابجایی شهروندان سنندجی از سوی اتوبوسرانی در روز 22 بهمن به صورت رایگان و پذیرایی از آنها، بازدید از خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی جام فوتسال دهه فجر، مسابقات شطرنج بانوان،مسابقات شنا و تنیس روی میز و دیگر برنامه های فرهنگی و ورزشی را بخشی دیگر از برنامه های شهرداری سنندج در این بیان کرد.

بهره‌ برداری از 450 پروژه مددجویی در کردستان



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان از بهره‌ برداری از 450 واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد به مناسبت دهه مبارک فجر در این استان خبر داد.

قنبر موسی ‌ن‍ژاد اظهارداشت: این واحدهای مسکونی جزو مصوبات سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کردستان است که با صرف اعتبار بالغ بر 54 میلیارد ریال به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی افزود، برگزاری همایش دانشجویی با محوریت انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت علمی، برگزاری جلسات هم‌ اندیشی، برگزاری مسابقات قرآنی، علمی و کتابخوانی و افتتاح 110 مسکن مددجویی برای ایتام در شهرها و روستاهای استان از دیگر برنامه‌های این نهاد در ایام دهه مبارک فجر در استان است.

موسی ‌نژاد با بیان اینکه دهه فجر امسال متفاوت‌ تر از دهه فجر سال‌های گذشته است، بیان کرد: با توجه به تقارن دهه فجر با هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر عظیم ‌الشان اسلام (ص) و همچنین بیداری اسلامی که امروز در جهان اتفاق افتاده است باید برنامه‌های 33 امین سالگرد پیروزی انقلاب را بسیار گسترده ‌تر برگزار کنیم.

وی در پایان گفت:‌ برگزاری هرچه با شکوه برنامه‌های دهه مبارک فجر با محوریت مردم از مهمترین اولویت‌ های کمیته تعاون ستاد دهه فجر استان است که انتظار می رود با تعامل و مشارکت همه اعضای این ستاد شاهد تحقق این مهم باشیم.

