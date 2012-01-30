اعضای کمیته انضباطی فدراسیون شنا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی غلامرضا جعفری، حسین موحد، محمدحسین حقیقت و بیژن بیات به عنوان اعضای کمیته انضباطی فدراسیون شنا منصوب شدند.

در حکم اعضای کمیته انضباطی فدراسیون شنا آمده است: نظر به تعهد و تجربه جنابعالی و با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم کمیته انضباطی، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون شنا منصوب می‌شوید. امید است در راستای رسالت ارزشی و اخلاقی کمیته مذکور، با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود به منظور حسن اجرای وظایف محوله موفق و موید باشید.

