برگزاري مسابقات پايتختهاي كشورهاي اسلامي فرصت مناسبي براي بانوان ايراني است

دكترضا قراخانلورئيس كميته ملي المپيك ايران درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: من فكرمي كنم برگزاراين مسابقات كاربسيارارزشمندي است وفرصتي مناسبي براي دختران وزنان ورزشكار ما فراهم مي آورد تا بتوانند استعدادهاي خود را بروزدهند.

وي با بيان اينكه برگزاري اين رقابتها درايران نشان ازتوجه مسئولين وحساسيت آنها نسبت به ورزش بانوان دارد، گفت: شهرداريها درتوسعه ورزش دنيا نقش مهمي دارند، البته نقش آنها بيشتردربعد همگاني ورزش است ودردرجه دوم به بعد قهرماني مي پردازند.

قراخانلودرادامه به نظارت ازبرگزاري بازيها اشاره كرد و اظهارداشت: امرنظارت برعهده مركزتوسعه ورزش زنان است وما درچارچوب آن درتائيد كلي مسئله، مشلركت دورادورخواهيم داشت.

وي درپايان ضمن اميدواري ازادامه اين چنين برنامه هايي گفت: همچون سنوات گذشته كاربرگزاري ومشاركت دراجراي مسابقات بين المللي درسطح ورزش بانوان توسط فدراسيون ورزشهاي اسلامي بانوان صورت خواهد گرفت.