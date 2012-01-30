به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی عصر دوشنبه در دومین یادواره شهدای جهاد عشایر در مبارزه با استعمار انگلیس که در یادمان شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان در منطقه گمبوعه اهواز برگزار شد با تاکید بر اینکه آمریکا و غرب تا دیروز به فکر از بین بردن ایران اسلامی بودند و امروزه به فکر حفظ کردن خودشان هستند، اضافه کرد: در برهه کنونی غرب در محاصره مشکلات اقتصادی و نهضتهای آزادی خواه هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران مرد میدان است و از این عمل جز پیروزی چیز دیگری ندیده اند، عنوان کرد: ملت ولایت پذیر ایران با حضور و شرکت خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه و 12 اسفندماه در انتخابات مجلس نهم، حماسه ای خواهند آفرید که باعث تسلیم اروپا در برابر ملت ایران می شود، این حماسه ای است که خلق خواهد شد.



سردار نقدی با تاکید بر اینکه جهاد عشایر عرب خوزستان اوج عزت و کمال قدرت خود را در مقابله با انگلیس به نمایش گذاشتند، گفت: شرف و کرامت ملت ایران مدیون جهاد عشایر عرب خوزستان است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور تصریح کرد: عشایر عرب خوزستان جنگ و ایستادگی خود با دستان خالی در مقابل استعمار انگلیس، شعار جاوید حسینی مبنی بر خون بر شمشیر پیروز است را بار دیگر به اثبات رساندند.



سردار نقدی با اشاره به اهداف و چگونگی اشغال خوزستان توسط ارتش انگلیس، عنوان کرد: عشایر عرب با حضور پرشعور خود در صحنه و دفاع از سرزمین خود، توپخانه ارتش دشمن متجاوز را گرفتند و شعار « اطوب احسن لو مگواری » توپ بهتر است یا چهارشاخه من، را سر دادند.



وی با تاکید بر ولایتمداری مردم خوزستان گفت: ولایت پذیری سرمایه اصلی خوزستان است زیرا جهاد عشایر عرب سال 1993 در برابر ارتش انگلیس با فتوای ولی فقیه زمان و مرجع تقلید حضرت آیت الله سید محمد کاظم یزدی آغاز شد.



نقدی با بیان اینکه مردم خوزستان با گرفتن استفتا از ولی فقیه زمان دفاع از سرزمین خود را دفاع جانانه کردند، افزود: لبیک مردم به فتوای مرجعیت با این شعار زیبای عربی « یا سید جدک ویانه» یعنی ای سید بزرگوار جد شما با ما خواهد بود، همراه شد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه عشایر عرب با روحیه ایمانی و ولایی به جهاد رفتند، اظهار کرد: این درس برگرفته از نهضت عاشوراست، این درس بارها تکرار شد و اگر لازم باشد بازهم تکرار خواهد شد.



دومین یادواره شهدای جهاد عشایر در مبارزه با استعمار انگلیس با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور و سران عشایر خوزستان و صدها نفر از مردم عرب و شاعران، روز گذشته در یادمان شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان منطقه گمبوعه اهواز برگزار شد.