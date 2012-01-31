مستند "آب،آتش و پرواز" روایتی کودکانه از جنگ است

بابک کلانتری کارگردان فیلم مستند "آب، آتش و پرواز" ضمن بیان این مطلب، در خصوص کم و کیف ساخت این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مستند یکی از اپیزودهای 15 دقیقهای از مجموعه "ستارهها" است که به تهیهکنندگی پژمان لشکریپور تولید شدهاست.
وی افزود: هدف از تولید این مجموعه در درجه نخست نگاه به حضور قومیتهای مختلف در هشت سال دفاع مقدس است و در بین این قومیتها یک شهید آذری زبان به نام من افتاد.
کارگردان مستند "آب، آتش و پرواز" در ادامه افزود: یکی از جذابیتهایی که ساخت این مستند برای من داشت این بود که شهید ابراهیم اصغری شاعری است که کتاب اشعارش به چاپ رسیده و من قبل از اینکه وارد پروژه شوم اشعار او را خوانده بودم. همین مسئله و ارتباطی که با آثار این شاعر شهید برقرار کرده بودم باعث شد تا پیشنهاد ساخت این فیلم را درباره یک شهید آذری زبان را بدهم.
کلانتری در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تحقیقاتی که درخصوص ساخت این فیلم انجام داده است گفت: در تحقیقاتی که انجام شده متوجه شدم که شهید ابراهیم اصغری در ابتدا معلم بودهاست اما زمان جنگ بنابر ضرورت آموزش دوره غواصی میبیند و به عنوان غواص وارد جنگ میشود. در ادامه تحقیقات به نکته جالبی برخوردم و متوجه روحیه خاص این شهید در حوزه شعر و خاطرهنویسی شدم و این خاطرهها و همچنین تصاویر آرشیوی موجود از این شهید دستمایه خوبی برای ساخت مستند "آب ،آتش و پرواز" شد.
وی در ادامه حضور فیلم مستند در سیامین جشنواره فیلم فجر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از سال 1380 حرفه مستندسازی را به طور جدی پیگیری میکنم و با کم و کیف تولید آثار مستند از نزدیک آشنا هستم از همینرو معتقدم که تعداد فیلمهای خوب بلند مستند خیلی اندک است و به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد و اگر هم آماری مبنیبر تعداد بالای آثار سینمای مستند با مدت زمان طولانی وجود دارد به اعتقاد من فیلمهای خوبی نیست.
کلانتری تأکید کرد: حال اگر قرار است سینمای بلند رشد کند هم مستندسازان با آثار خوبی که میسازند و هم مسئولان با حمایتهای خود باید از این نوع سینما دفاع کنند و طبعا جشنواره فیلم فجر میتواند در جهت عرضه و حمایت این آثار مفید واقع شود.
این مستندساز در ادامه صحبتهای خود با اشاره به چگونگی حمایت از سینمای مستند گفت: تامین بودجه برای تهیه و تولید فیلم خوب مستند و همچنین به جریان افتادن چرخه تولید این نوع سینما مانند سینمای داستانی یکی از موارد حمایتی است که تاثیر بسیاری در رشد کیفی این نوع سینما دارد. در این بین بنیاد فارابی به عنوان بنیاد پشتیبان میتواند از برخی از طرح های خوب حمایت کند و امکنات ساخت بدهد.
وی در ادامه افزود: اگر چرخه حمایت از سینمای مستند از سوی فارابی و یا سایر نهادهای سینمایی انجام گیرد در آینده نه چندان دور شاهد آثارخوب بلند مستند خواهیم بود.
کارگردان فیلم مستند "آب، آتش و پرواز" در پایان افزود: ناگفته نماند که حضور سینمای مستند در جشنواره فیلم فجر نباید جشنواره سینما حقیقت که تخصصیترین جشنواره در حوزه نمایش فیلمهای مستند است را تحتالشعاع قرار دهد چراکه بسیاری از فیلمسازان خوب این نوع سینما از دل این جشنواره بیرون آمدهاند. بنابراین باید جشنواره سینما حقیقت را بهعنوان پدیده ارزنده در عرصه فرهنگ و به خصوص سینمای مستند حفظ کرد.
