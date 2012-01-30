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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

یک روزنامه اماراتی خبر داد؛

تماس وزیران اتحادیه اروپا با صالحی/ تلاش برای کاهش تنشها با ایران

تماس وزیران اتحادیه اروپا با صالحی/ تلاش برای کاهش تنشها با ایران

یک روزنامه اماراتی امروز با اشاره به تصمیم ایران در زمینه توقف فوری صادرات نفت به اروپا از تماس برخی وزیران اتحادیه اروپا برای کاهش شدت تنشها با تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امروز در گزارشی به نقل از برخی منابع ایرانی که به نام آنها اشاره ای نکرد، نوشت: برخی از وزیران خارجه اتحادیه اروپایی اخیرا با همتای ایرانی خود "علی اکبر صالحی" تماس برقرار کرده اند تا شدت تنشها با این کشور را کاهش دهند.

بنابر اعلام این رسانه عربی اصلی ترین علت تماس اخیر وزیران اروپایی با صالحی در راستای همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده است.

خاطرنشان می شود در پی تحریمهای نفتی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران که اجرای آن به 6 ماه دیگر موکول شد مقامات جمهوری اسلامی ایران از قطع فوری صادرات نفتی به اتحادیه اروپا خبر دادند که این کشورها را شدیدا نگران کرده است.

کد مطلب 1520540

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