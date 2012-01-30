برنامه های جوانان در کردستان نیازمند تدوین نقشه راه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی شامگاه یکشنبه در اولین نشست دبیران سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: ادغام این دو سازمان در اوج حرکت صعودی ورزش و کسب قهرمانی های پیاپی در میادین بین المللی صورت گرفته است و باید همه در کنار هم در راستای تعالی ورزش استان و سمن های جوانان گام برداریم.

وی تاکید کرد: در ورزش های قهرمانی همت، اراده و غیرت مهمتر از امکانات و منابع است که اگر در کنار تکنیک، فن و توانایی جسمی و فکری قرار گیرد می تواند فرد را به قهرمانی برساند و این وضعیت در حوزه برنامه های جوانان هم یک نیاز جدی و ضروری است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: در تحولات بزرگ کشور همواره جوانان در راس هرم بوده اند و مایه افتخار و غرور کشور هستند و به همین دلیل امروز نیز جوانان ایران اسلامی در عرصه های مختلف افتخارات بسیاری را برای کشور به ارمغان آورده اند.

عبدالهی با اشاره به اینکه جوانان ما دارای ظرفیت ها و توانمندی های فراوانی هستند، بیان کرد: هرکجا که بستر و زمینه فعالیت جوانان فراهم شده است و از علاقه، فکر و توان آنان استفاده شده است به نتایج بسیار مطلوب دست پیدا کرده ایم.

وی با بیان این مطلب که امروز به برکت حضور هوشیارانه جوانان در عرصه های مختلف با نام سمن های گوناگون در راه توسعه کشور گام های موثری برداشته شده است، گفت: جوانان ما در سازندگی و تقویت ارزش های دینی و فرهنگی در منطقه و دنیا بی نظیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان هماهنگی و انسجام بین دستگاه های اجرایی در سطح استان را رمز موفقیت دانست و یادآور شد: ساماندهی امور جوانان اعم از اشتغال، مسکن و اوقات فراغت از مهمترین وظایف دستگاه های مرتبط با امور جوانان است که باید با همکاری و تعامل این دو دستگاه به مشکلات جوانان رسیدگی شود.

عبدالهی با اشاره به بحث تمدید مجوز سمن های جوانان در استان کردستان عنوان کرد: با مراجعه اعضاء و ارائه مدارک برای تمدید یا صادر کردن مجوز به اداره کل ورزش و جوانان در اسرع وقت مجوزها صادر و تمدید می شود.

وی همچنین به اعتبار اختصاص داده به ادغام این دو سازمان اشاره کرد و گفت: تمام تلاش بر این است که در راستای اهداف دو سازمان اعتبارات هزینه شود و اداره ورزش و جوانان در حد توان به تمام سمن های فعال در عرصه های مختلف کمک می کند.

عبدالهی بیان کرد: در حال حاضر با احتساب شهرستان های تابعه 345 هیئت ورزشی در استان وجود دارد که این هیئت ها توانسته اند 396 مدال رنگارنگ را در میادین ملی و بین المللی کسب کنند.

وی در پایان گفت: ورزش روحیه امید، نشاط و عزت را در جوامع تقویت می کند و از جمله نیازهای اساسی جوانان به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی جوامع است.