باید از خدشه دار شدن احساسات مسلمانان جلوگیری کنیم

اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در مورد وحدت اسلامی به خبرنگارمهر گفت: مهمترین شعار قرآنی درمورد وحدت "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا" است یعنی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید. پیروزی و عدالت و رفع تبعیض همگی در گرو وحدت حاصل می‎شوند.

وی افزود: در طول انقلاب نشستها و جلسات و کنفرانسهای ملی، بین المللی و منطقه‎ای خوبی بویژه در هفته وحدت در ایران برگزارشده و بین مسلمانان گفتگوها و بحثهای فراوانی در این خصوص صورت گرفته است. در این برهه زمانی با بیداری مردم مسلمان منطقه بخصوص درمیان جوانان، زمینه وحدت اسلامی مهیا تر شده است. اگر وحدت پدید آید صهیونیسم و امپریالیسم جهانی نمی‎توانند در مقابل اسلام بایستند و بر اساس آیه فإن حزب الله هم الغالبون پیروزی با مسلمانان است.

نماینده مردم مریوان در مجلس درمورد اینکه دشمنان، حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در اسلام معرفی می‎کنند وظیفه مسلمانان در این خصوص چیست اظهارداشت: تمام مسلمانان جهان حضرت علی را قبول دارند و برای ایشان فایل جداگانه‏ای بصورت حکم رسول الله باز کرده‎اند. جایگاه حضرت علی و حسن و حسین در صدر اسلام بخصوص در برپایی نمازهای جمعه در احادیث اهل سنت بسیار باارزش است.همچنین اهل تسنن بویژه در ایران اسامی فرزندانشان را با نام مبارک اهل بیت نامگذاری می‎کنند.

وی درمورد نقش برادران اهل تسنن در حفظ وحدت هم اذعان داشت: باید همه در حفظ وحدت بکوشند و به عقاید و نظریات سایر مذاهب احترام بگذارند. خوشبختانه مقام معظم رهبری در سفرهایشان به استان کردستان و کرمانشاه درمورد عدم توهین به زوجات پیامبر و احترام به عقاید دیگر مذاهب سخنانی ایراد نمودند که بسیار راه گشاست.

محمدی درمورد نقش سیاستمداران و دولتمردان در حفظ وحدت هم یادآورشد: دولتمردان نباید بگذارند کانالهای ماهواره‏ای زمینه را برای تفرق و اهانت به مذاهب دیگر فراهم کنند. مسائلی که سندیت ندارند یا تحریف شده‎اند نباید در رسانه‎ها پخش شوند و همه باید به حفظ وحدت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساسات مسلمانان تلاش کنیم.