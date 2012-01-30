مذاکرات وزیران خارجه ایران و تونس درباره مداخلات خارجی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب مردم تونس بعنوان آغازگر موج بیداری اسلامی در منطقه و با توجه به شکل گیری تحولات مهم منطقه بر ضرورت رایزنی و همکاری بین دو کشور تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت هر گونه کمک در مسیر پیشرفت و توسعه تونس اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار همچنین بر ضرورت هوشیاری و همبستگی ملی در جریان ایجاد نظام منبعث از انقلاب مردم مسلمان تونس تاکید کرد.

رفیق عبدالسلام وزیر امور خارجه تونس نیز در این ملاقات از مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران در قبال انقلاب مردم تونس تقدیر و بر ضرورت توسعه مناسبات تونس با کشورهای اسلامی در پرتو انقلاب این کشور تاکید کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت مناسبات دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و طرفین بر ضرورت فعالسازی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی فیمابین و نیز تبادلات مردمی در حوزه جهانگردی تاکید کردند.

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تونس همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه بر ضرورت استقرار ، ثبات و امنیت در سایه سازو کارهای ملی و منطقه ای تاکید و هر گونه مداخلات خارجی در روند تحولات منطقه را عامل تشدید بی ثباتی دانستند.

به گزارش مهر، صالحی که برای شرکت در اجلاس هجدهم اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا به سر می برد صبح امروز دوشنبه با رئیس جمهور بنین نیز دیدار کرد.