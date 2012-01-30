نهایت محرومیت در روستای چین/ 27کیلومتر پیاده روی برای دسترسی به پزشک

به گزارش خبرنگار مهر، روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با نام چین وجود دارد که شاید بتوان گفت یکی از محروم ترین روستاهای کشور است.

به نظر می رسد مردم استان چهار محال و بختیاری نیزآشنایی زیادی با روستای چین نداشته باشند و این روستا برای آنها نا شناخته باشد.







روستای چین از توابع شهرستان کوهرنگ روستایی محصور شده در میان برف است که مردم آن با سخت ترین مشکلات، زندگی می کنند و روزگار می گذرانند.



افزون بر250 مرد و زن سختکوش در میان رشته کوههای زاگرس در استان چهار محال و بختیاری در میان برف با ارتفاعی بیش از دو متر به سختی زندگی می کنند و در آنجا خبری از زرق و برق دنیا نیست.



مردم این روستا با وجود این سختیها و با کمترین و ناچیزترین امکانات همچنان به کار و تلاش ادامه میدهند و در مقابل سختی ها مقاومت میکنند.







در دنیای امروز کودکان شهرنشین، تلویزون را کنار گذاشته اند و دیگر برایشان جذابیتی ندارد وبه سمت تکنولوژی های جدید پیش رفته اند، اما این در حالی است که کودکان این روستا هنوز نمی دانند تلویزیون چیست و شاید برایشان تلویزیون همان صندوق جادویی معنا بدهد.



در این روستا کار و تلاش و مبارزه با سختی هاست که معنا دارد و خستگی نا پذیر بودن مردم ازویژگی های ممتاز این روستا است.







خانه های این روستا ازسنگ، گل و درختان جنگلی ساخته شده و مردم این روستا سرمای سخت زمستان کوهرنگ را با کمترین امکانات می گذرانند.



این روستا دارای یک مدرسه ابتدایی با 35 دانش آموز پسر و دختر است.



مردم این روستا در هنگام بیماری باید با پای پیاده 27 کیلومتر را طی کنند تا به نزدیک ترین مرکز بهداشت که در روستای خویه است برسند.







طی کردن این مسیر در میان برف با پای پیاده بسیار سخت است ومتاسفانه آمار حاکی از آن است که بسیاری از بیماران و به ویژه زنان باردار هنگامی که برای رسیدن به مرکزهای بهداشتی و درمانی پا در این مسیر گذاشته اند به علت سرما وسختی راه جان خود را از دست داده اند.



بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: روستای چین از توابع دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ است که فقر و درآمد کم از مهمترین مشکلات این روستا به شمار می آید.







ستار فرهادی نیا با بیان اینکه تعداد بسیاری از مردم این روستا تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، تاکید کرد: صعب العبور بودن ، نداشتن پوشش شبکه های تلویزیون، نداشتن جاده مناسب، مشکل آب شرب، فقر و در آمد کم، نداشتن سیستم های ارتباطی مخابراتی و ... از مهمترین مشکلات روستای محروم چین دانست.



وی با بیان اینکه مردم این روستا از سادات هستند، بیان داشت: مردم روستای چین مردمانی با صفا و مهمان نواز هستند.



بخشدار مرکزی کوهرنگ با بیان اینکه نزدیکترین مرکز بهداشت به این روستا مرکز بهداشت روستای خویه است، تصریح کرد: مردم روستای چین باید مسافت 27 کیلومتر را با پای پیاده طی کنند تا به پزشک مستقردر این مرکز دسترسی پیدا کنند.







وی عنوان کرد: راه دسترسی این روستا با شهرستان کوهرنگ قطع است و اگر مردم این روستا بخواهند به مرکزشهرستان بیایند دو الی سه روز در راه هستند.



وی با بیان اینکه برف راه ارتباطی این روستا را با مرکز شهرستان قطع کرده است، تصریح کرد: مردم این روستا باید ابتدا به استان لرستان و بعد به استان اصفهان و سپس مسیر شهرکرد به کوهرنگ را طی کنند تا به مرکز شهرستان برسند.





فرهادی نیا با بیان اینکه بعد از انقلاب خدمات گسترده ای برای روستاهای دهستان موگویی انجام شده است، ادامه داد: حل مشکلات اصلی این روستا و روستاهای دهستان موگویی ضرورت دارد.



وی با اشاره به اینکه ایستگاه موبایل این روستا نیز نیمه کاره رها شده، بیان داشت: مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر برای راه اندازی ارتباط مخابرایتی این روستا اقدام کنند.





بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مشکلات مهم این روستا است، بیان داشت: تاکنون تعدادی بیماراز جمله زنان باردار در راه رسیدن به پزشک جان خود را از دست داده اند.



......................................................................



گزارش: سید محمد رضا موسوی