علی صالح آبادی در گفتگو با مهر درباره محکومیت متخلفین بازار سرمایه به جزای نقدی گفت: آئین نامه جزای نقدی متخلفین بازار سرمایه حدود 3 هفته پیش آماده شده است، در حال حاضر در حال هماهنگی با خزانه داری کل کشور برای افتتاح حساب نزد خزانه داری هستیم تا جزای نقدی این افراد به این حساب واریز شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام توافقاتی با خزانه داری در این زمینه خبرداد و افزود: آغاز اجرای جزای نقدی متخلفین بازار سرمایه احتمالا در اسفندماه سال جاری یا فروردین سال آینده خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد محکومیت متخلفین بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون عنوان کرد: در حال حاضر 19 پرونده در امور دعاوی و محاکم در حال رسیدگی است و 15 پرونده در سازمان بورس در حال مستندسازی قرار دارد که در صورتی که مستندات تکمیل و جرم محرز شود به دادگاه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در دی و بهمن ماه امسال 11 جلسه کمیته تخلفات بورس تشکیل و 64 پرونده واصل و 40 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، همچنین 25 پرونده در دست رسیدگی و برای 24 پرونده رای صادر شده است، تعداد آرای در دست بررسی در هیئت مدیره بورس 31 رای است.

صالح آبادی گفت: برخی رای های صادر شده منجر به اخطار، تذکر یا محرومیت از معاملات شده است، عموما محکومیت ها در این فضا صورت گرفته است، منتهی با آئین نامه جدید علاوه بر این محکومیت ها، متخلفین به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می شوند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مدیریت مستقلی در این زمینه وجود دارد و تخلفات به صورت جدی رسیدگی می شود.