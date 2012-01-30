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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

دانشجو در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور مصوبه ریاستم را ابلاغ کرد/ منتظر امضای رئیس هیات امنا هستم

رئیس جمهور مصوبه ریاستم را ابلاغ کرد/ منتظر امضای رئیس هیات امنا هستم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام خبر ابلاغ مصوبه ریاستش بر این دانشگاه از سوی رئیس جمهور طی چند روز گذشته، گفت: هنوز منتظر امضای حکمم از سوی رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد هستم.

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دکتر احمدی نژاد - رئیس این شورا طی چند روز گذشته به من ابلاغ شد.

وی یادآوری کرد: این مصوبه در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصویب و از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: با این حال هنوز منتظر ابلاغ حکم ریاستم بر دانشگاه آزاد از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی هستم.

متن مصوبه ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری که از سوی فرهاد دانشجو در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده به این شرح است:

آقای دکتر فرهاد دانشجو براساس رأی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شود. 

این مصوبه به امضای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.
 
به گزارش مهر، این مصوبه در چند روز گذشته پس از اعلام رای شورایعالی انقلاب فرهنگی به فرهاد دانشجو ابلاغ شده است.
کد مطلب 1520551

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