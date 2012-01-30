3000 برنامه در دهه فجر در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد صالحی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌ های دهه مبارک فجر استان اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن سی و سومین بهار آزادی انقلاب اسلامی از طرف 23 کمیته استانی و 10 کمیته شهرستانی در روستاها و شهرهای استان سه هزار برنامه متنوع در قالب های مختلف برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دهه فجر امسال شاهد حضور گسترده مردم در عرصه های مختلف هستیم، افزود: دهه فجر امسال به دلیل تقارن با بهار دینی همزمان با فروریزی کاخ های استبدادی در گوشه و کنار جهان و حتی کشورهای آمریکا و اروپا است که این بهار ویژه در فصل زمستان برای مسلمانان جهان و مردم انقلابی ایران بسیار مفرح است.

حجت الاسلام صالحی دهه فجر را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌ های مقدس انقلاب و امام راحل (ره) دانست و بیان کرد: نمود انقلاب ایران در بیداری اسلامی کشورهای منطقه ظاهر شده است و این نشان از وحدت اسلامی بین مسلمانان در سراسر جهان است.

وی اظهار داشت: مردم استان کردستان با بصیرت و آگاهی خود در تقویت و پیشبرد اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش می کنند و اتحاد و انسجام اسلامی خود را به تمام جهان ثابت می کنند که این مهم از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به بهترین شکل ممکن در کردستان عملیاتی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: در همه شهرستان ‌های استان کردستان کمیته ‌هایی تخصصی برای ساماندهی و هماهنگی بیشتر در خصوص هرچه بهتر برگزار کردن ویژه برنامه‌ های دهه مبارک فجر تشکیل شده است و مسئولیت این کمیته‌ ها برعهده فرمانداران است.