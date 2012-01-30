هیئت بازاریابی قزوین عازم چین می شود

مجید برزگر درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف از اعزام این هیئت آشنایی با فرصت های تجاری، شناخت بازار های صادراتی برای صادرات کالا های تولید استان، آشنایی با روش های نوین در تجارت، دیدار و گفتگو با تجار و بازرگانان چین خواهد بود.

وی افزود: اعزام این هیئت با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان صورت خواهد گرفت و این هیئت به مدت یک هفته در چین اقامت خواهد کرد.

برزگر تصریح کرد: نشست مشترک با سفیر ایران در چین، شرکت در همایش فرصت های تجاری، سرمایه گذاری مشترک چین و ایران و همچنین بازدید از نمایشگاه های تخصصی در این سفر پیش بینی شده است.

وی یادآورشد: در هشت ماهه امسال نیز عمده کالاهای صادراتی ایران به چین را متانول، سنگ آهن، پلی اتیلن، استیرن، پروپان مایع شده، پارااکسیلن، اتیلن گیلکول، بوتان مایع شده، سنگهای مرمر و تراورتن کار نشده، سنگ کروم، کنستانتره سرب تشکیل می دهند.



برزگر میزان صادرات استان قزوین در سالهای۱۳۸۴ تا سه ماهه اول امسال را 12 میلیون و 900 هزار دلارذکر کرد و افزود: از این میزان صادرات سه میلیون و 700 هزار دلار مربوط به سال ۸۹ است.

وی عنوان کرد: عمده کالاهای صادراتی استان قزوین به کشور چین را کنستانتره سرب، قیر، ضایعات سی دی و دی وی دی، روغن پایه تصفیه دوم، ضایعات مس تشکیل می دهند.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهارداشت: عمده صادرکنندگان استان قزوین به کشور چین را نیز شرکتهای ریز موج سیستم، مواد ویژه لیا، شیمی لیا قزوین، ایران استابلایزر تشکیل می دهند.



وی گفت: در سال گذشته پنج هزار و 800 تن کالا به ارزش سه میلیون و 760 هزار دلار از استان قزوین به کشور چین صادر شده است.



برزگر، اقلام صادراتی به کشور چین را کالاهایی شامل: کنستانتره سرب، قفل سواری پراید، کنستانتره سولفور سرب، ضایعات سی دی، روان کننده صنعتی، بوبین پلاستیکی عنوان کرد و افزود: در 9 ماهه امسال نیز چهار میلیون و 100 هزار دلار کالا به وزن چهار هزار و 400 تن کالا از استان قزوین به کشور چین صادر شده است.



