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۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۰۹

از بهمن :

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه برگيشه ووپرتال آلمان در مهندسي عمران دوره مشترك برگزار مي كنند

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه برگيشه ووپرتال آلمان در كارشناسي مهندسي عمران دوره مشترك ايجاد مي كنند.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه ووپرتال آلمان در قالب قرارداد همكاري بين دو دانشگاه براي اولين بار اقدام به ارائه برنامه آموزشي مشترك مهندسي عمران در سطح كارشناسي مي كنند. بر اساس اين قرارداد ارائه دوره كارشناسي به صورت مشترك از بهمن اجرا مي شود. زبان آموزش در دانشگاه صنعتي اصفهان فارسي و در دانشگاه ووپرتال آلماني خواهد بود.

دانشجوياني كه دوره كارشناسي را در چارچوب ضوابط و اصول كيفيت دو دانشگاه با موفقيت به پايان برسانند به دريافت مدرك كارشناسي مشترك با تائيد دو دانشگاه نائل مي ‌شوند. طول دوره چهار سال و 9 ماه است كه 14 ماه آن در دانشگاه ووپرتال برگزار مي شود.

کد مطلب 152056

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