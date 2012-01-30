اتحادیه اروپا به ابراز نگرانی درباره ربودن نمایندگان مجلس فلسطین بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه ای از ربودن شماری از وزیران و نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا نسبت به بازداشت "احمد طوطح"، "خالد عرفه"، "عزیز الدویک"، "خالد طافش" و "عبدالجابر فقهاء" نگران است و این اقدامات را برای تلاش های انجام شده در راستای از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها مناسب نمی داند.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی طی 2 هفته گذشته 5 نماینده مجلس قانونگذاری و وزیر سابق فلسطین وابسته به جنبش حماس را در مناطق مختلف کرانه باختری از جمله قدس و رام الله ربوده اند و تاکنون آنها را آزاد نکرده است.