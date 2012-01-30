62 پروژه و طرح در شهرستان بیجار افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با مشارکت کلیه دستگاه های دولتی 62 پروژه و طرح همزمان با ایام دهه مبارک فجر در شهرستان بیجار افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: گازرسانی به 14 روستا، اجرای طرح هادی، آبرسانی به چندین روستای این شهرستان، بهره برداری از پنج طرح مخابراتی، افتتاح طرح های کشاورزی، افتتاح و کلنگ زنی سالن های ورزشی از مهمترین طرحهایی است که با اعتبار 67 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 177 نفر به بهره برداری می رسد.

جمشیدی در ادامه از تشکیل کمیته های هشت گانه تبلیغات و اطلاع رسانی، عمران و روستایی، مردمی و ایثارگران، انجمن های اسلامی و کانونهای قرآنی، بانوان، جوانان، پشتیبانی و ارزیابی در ستاد گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بیجار خبر داد.

فرماندار شهرستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه افزود: 104 شعبه اخذ رای با 208 صندوق ثابت و سیار برای اخذ آراء مردم در انتخابات پیش رو در شهرستان بیجار در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خواستار هماهنگی و برنامه ریزی تمامی دست اندکاران و مجریان برای جلب مشارکت حداکثری مردم شهرستان بیجار در صحنه انتخابات شد.

