تب و تاب خرید از فروشگاه های البرز فروکش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فروش چندین برابری فروشگاه های زنجیره ای و همچنین برخی از عمده فروشان استان البرز نشان از تاثیر جامعه از شایعه داشت و امروزه برخی از فروشگاه های زنجیره ای با مشاهده کاهش میل مردم به خرید، برای ترغیب آنها به خرید کالا و اجناس دست به تخفیف ویژه زده اند و برخی از این تخفیف ها تا 30 درصد نیز رسیده است.



از یک سو شایعه کمبود کالا و بحران در کشور و از سوی دیگر هجوم مردم به خرید کالا بیش از حد مورد نیاز سبب دامن زدن به این شایعه شد که هدف و مقصود برخی از سودجویان بود.



در حال حاضر کالا در بازارهای کرج به وفور موجود است و تب و تاب خرید شهروندان با مشاهده چنین وضعیتی فروکش کرده است.



نیازی به خرید بیش از حد مورد نیاز نیست



یکی از شهروندان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه نیازی به خرید بیش از حد مورد نیاز نیست، اظهار داشت: برخی از شهروندان اقدام به خرید و ذخیره سازی برخی از اقلام و مایحتاج زندگی بیش از حد نیاز کرده اند در صورتی که کالا و اقلام در بازار به وفور موجود است و نیازی به چنین کاری نیست.





مریم جعفری گفت: در برخی از کشورهای پیشرفته زمانی که از رسانه ها اعلام می شود که برخی از کالاها به عنوان مثال تخم مرغ در ماه جاری در بازار کم خواهد بود، شهروندان آن کشور میزان مصرف خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت به نصف کاهش می دهند ولی متاسفانه با اعلام چنین خبری در ایران مردم میزان مصرف خود را به چندین برابر افزایش می دهند و به ذخیره سازی روی می آورند.



وی تاکید کرد: برای جلوگیری از هجوم مردم به بازارها برای خرید در زمان کمبود برخی اقلام باید فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد به دلیل اینکه چنین کاری سبب التهاب بازار و افزایش کاذب قیمت ها می شود و به نوعی به ضرر خود مردم است.



اقلام اساسی در بازار البرز فراوان موجود است



معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر اقلام اساسی از جمله روغن، برنج، قند و شکر و دیگر اقلام به فراوانی در بازارهای کرج موجود است و کمبودی در بازارها وجود ندارد.

مهدی مهرور گفت: در آینده نمایشگاه ها بهاره نیز در چندین نقطه شهر برپا خواهد شد و مردم می توانند تمام اقلام مورد نیاز خود را تخفیف ویژه خریداری کنند.



وی از آغاز فروش فوق العاده در کرج در اسفند ماه خبر داد و اضافه کرد: بازرسی و نظارت به مستمر بر واحدهای صنفی انجام خواهد شد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.



وی افزود: در حال حاضر برخی از فروشگاه های زنجیره ای کرج به فرمانداری مراجعه و اعلام کرده اند شهروندان می توانند 15 قلم از کالا اساسی و ضروری را از پنج تا 35 درصد تخفیف تهیه کنند.



معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج ادامه داد: تمام فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ کرج برای ارائه خدمات به شهروندان با قیمت مناسب و تخفیف ویژه اعلام آمادگی کرده اند.

مهرور اظهار داشت: تمام دستگاه های مربوطه با تنظیم بازار استان البرز برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده برخی از افراد اعلام آمادگی کرده اند.

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گزارش مهدی دهقان