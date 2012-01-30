928 واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی کرمان در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: 928 واحد مسکونی با زیر بنای کل 55 هزار و 716 متر مربع و با صرف اعتباری بالغ 175 میلیارد و 561 میلیون ریال از محل اعتبارات و منابع سازمانی، طرح نهضت تامین مسکن مددجویان، تسهیلات مسکن مهر و استفاده از منابع خیرین و سهم آورده خود مددجو آماده بهره برداری هستند.

رضا عباسی ابراز داشت: از این تعداد واحد مسکونی 557 واحد به معلولین و 371 واحد به مددجویان تحت حمایت حوزه امور اجتماعی تحویل خواهد شد.

وی گفت: این تعداد واحد مسکونی به صورت مجتمع های مسکونی و تک واحدی در سطح استان کرمان پراکنده اند و مددجویانی که از این طریق صاحب خانه می شوند براساس اولویت بندی صورت گرفته در دفتر مسکن بهزیستی برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی فرد مددجو و بانک اطلاعات مددجویی بهزیستی و گزارشات مددکاری انتخاب شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه تصریح کرد: برپایی جشن بزرگ پیروزی ویژه پرسنل بهزیستی در صبح روز 20 بهمن ماه، مشارکت در برگزاری جشن بهار انقلاب که در شب 20 بهمن ماه توسط دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب 10 شب جشن در محل خانه شهر اجرا می شود، حضور مدیر و معاونین اداره کل بهزیستی در منازل تعدادی از مددجویان در شهرهای راین، ماهان، گلباف، شهداد، چترود و بررسی وضعیت آنها از جمله برنامه های در نظر گرفته شده توسط بهزیستی استان کرمان است.

عباسی گفت: از دیگر برنامه ها ی درنظر گرفته شده برای دهه فجر می توان به دیدار رئیس فراکسیون دفاع از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی با تعدادی از مددجویان موفق، ارائه خدمات پارا کلینیکی بهزیستی بصورت رایگان در سراسر استان کرمان، برگزاری جشنواره فرهنگی - ورزشی مددجویان و پرسنل بهزیستی، نواختن زنگ انقلاب در روز 12 بهمن در تمامی مهدکودکهای سراسر استان ، راه اندازی 10 کتابخانه کوچک در 10 مرکز شبه خانواده ، برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای بهزیستی در کرمان ، حضور گسترده و پررنگ مددجویان و پرسنل بهزیستی سراسر استان در راهپیمایی روز 22 بهمن و حضور فرزندان بهزیستی درمراسم غبار روبی گلزار مطهر شهداء اشاره کرد.

اداره کل بهزیستی استان کرمان جزء 5 دستگاه اجرایی برتراستان کرمان در بحث اشتغال معرفی شد

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت: در جلسه کارگروه اشتغال که به ریاست استاندار کرمان و با حضور فرماندارن شهرستانهای استان کرمان و مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی برگزار شد، بر اساس گزارشی که از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعضاء ارایه شد، اداره کل بهزیستی استان کرمان جزو پنج دستگاه اجرایی برتر در خصوص ایجاد اشتغال در استان کرمان معرفی شد.

رضا عباسی ابراز داشت: بر اساس تعهد ایجاد شده مقرر شده بود تا پایان سال جاری، 603 نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد غیر مددجوی واجد شرایط با همکاری بهزیستی مشغول به کار شوند، که این رقم تاکنون به بیش از هزار نفر رسیده است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در تلاش هستیم که بیش از دو برابر تعهد ایجاد شده را عملی کنیم.

عباسی به کار گیری نیروهای جوان،متخصص و واجد شرایط رادر مراکز غیر دولتی وابسته به بهزیستی از قبیل مهد های کودک، مراکز نگهدار ی معلولین، مراکز ترک اعتیاد، اعطای تسهیلات بانکی به مددجویان، استخدام سه درصد معلولین در ادارات و نهاد های دولتی، پرداخت سرمایه کار، راه اندازی گروههای همیار و ساماندهی زنان سرپرست خانوار در این گروهها را از جمله مواردی عنوان کرد که افراد در آنجا مشغول به کار شده اند.

برگزاری کارگاه آموزشی تعهد در خانواده توسط بهزیستی کرمان

معاون پیشگیری بهزیستی کرمان گفت: کارگاه آموزشی تعهد در خانواده طی مدت سه روز در بهزیستی کرمان برپا شد.

نسرین دخت صدیر ابرا داشت: در این دوره آموزشی 40 نفر از مسئولین، مشاوران و روان شناسان مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی استان کرمان حضور داشتند.

وی گفت: آموزشهای لازم در خصوص تعهد در خانواده و درمان شکستهای عشقی در این دوره ارائه شد.



