هوشمندسازی مدارس ایلام/ دستگیری قاچاقچی اشیا تاریخی در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در نشست شورای آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به نقش و جایگاه فناوری روز در توسعه و پیشرفت علمی و آموزشی استان و کشور هوشمند سازی مدارس استان ضروری و ارزشمند است.

مجتبی اعلایی همچنین با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تبیین ارزشهای نظام برای دانش آموزان افزود :دهه مبارک فجر انقلاب فرصتی است که با اجرای ویژه برنامه هایی می توان نسل جوان را با آرمانهای و ارزشهای انقلاب اسلامی بیشتر آشنا کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه هوشمند سازی مدارس استان در آینده نزدیک اجرایی می شود گفت:در این جلسه مقرر شد طرح هوشمند سازی مدارس استان در شورای اداری استان طرح و پیگیری و اعتبار اعزام کاروان راهیان نور از محل اعتبارات فرهنگی بسیج تامین شود.

مهمترین مشخصه یک کاندیدای انتخاباتی اصلح بودن وی است

نمانیده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت از جایگاه رفیعی در نظام اسلامی ایران برخوردار است که تصمیم گیری های کلان کشور در بخش های مختلف در آن صورت می گیرد.

حجت الاسلام محمد نقی لطفی مسئولان را در نظام اسلامی خدمتگزار ملت معرفی کرد و گفت: مهمترین مشخصه یک کاندید انتخاباتی اصلح بودن وی است که باید با تاسی به شیوه و منشا رهبری در انجام مسئولیت های خود تلاش کنند.

وی خدمت صادقانه به مردم را از ویژگی های برجسته مسئولان و نظام دانست و افزود: از نمایندگی مجلس نباید به عنوان فرصتی برای رسیدن به مطامع دنیا بهره برد.

دستگیری قاچاقچی اشیاء تاریخی در مهران

قاچاقچی اشیاء تاریخی در مرز مهران شناسایی و دستگیر شد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام این فرد اهل استان مرکزی است هزار و 760 عدد سکه فلزی کشف و ضبط شده است.

صباح همتی گفت: این فرد قصد خروج از مرز مهران به کشور عراق را داشت که با تلاش بازرسان یگان حفاظت و همکاری گمرک دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: در 10 ماه گذشته اعضای 9 باند قاچاق اشیاء تاریخی و باستانی در استان شناسایی و به مقامات قضایی تحویل شده است.

اجرای طرح هادی در 6 روستای شهرستان ملکشاهی

به گفته فرماندار ملکشاهی این طرح در روستاهای باولگ، میان تنگ، طالقانی، کلک نقی، چم انار و گنبد پیر محمد اجرا خواهد شد.

عباس نصر الهی اضافه کرد: امسال 8 درصد اعتبارات عمرانی این شهرستان برای اجرای برنامه های عمرانی ، بهداشتی و خدماتی اختصاص می یابد.

وی همچنین از اختصاص 565 میلیون تومان اعتبار برای روستاهای شهرستان ملکشاهی خبر داد و گفت: این اعتبار برای اجرای طرح های هادی ، احداث سیل بند ، شن ریزی و آسفالت کوچه و خیابان و جدول گذاری هزینه خواهد شد.

بهره برداری 26 طرح در مهران

16 طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی، فرهنگی و ورزشی در دهه فجر امسال در شهرستان مهران به بهره برداری می رسد.

در نشست ستاد دهه فجر شهرستان مهران فرماندار مهران گفت: برای اجرای این طرح ها 26 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

ولی الله حیاتی همچنین از کلنگ زنی سه طرح عمرانی و اقتصادی با بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار در ایام دهه فجر در شهرستان مهران خبر داد.

نواخته شدن زنگ پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس، برگزاری رژه خودرویی و موتور سواری، اجرای مسابقات فرهنگی، ورزشی و غبار روبی مزار شهدا و بزرگداشت شهدای روستایی از جمله برنامه هایی است که در دهه فجر امسال در شهرستان مهران برگزار می شود.

دوره آموزشی کارآفرینی بسیج سازندگی شهرستان آبدانان برگزار شد

در این دوره های آموزشی 150 نفر از بسیجیان شرکت کردند.

به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه آبدانان این دوره ها در زمینه های خیاطی، گلیم بافی، مکانیکی و لوله کشی برگزار می شود.

نشست مشترک مرزنشینان در مهران برگزار شد

در این نشست که جمعی از سران طوایف و معتمدان محلی حضور داشتند، رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان ایلام گفت: تعامل و همکاری با مرزنشینان باعث تقویت امنیت در مناطق مرزی استان می شود و این همکاری بیش از گذشته در دستور کار مرزبانی قرار گرفته است.

خبر دیگر از شهرستان مهران اینکه به همت هنگ مرزی مهران تعدادی از بیماران منطقه عشایری سرنی ویزیت رایگان شدند.

تیم پزشکی با حضور در این منطقه محروم 100 نفر از بیماران را ویزیت رایگان کردند.

تدوین اطلس فرهنگی ایلام در صورت تخصیص اعتبارات

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: تدوین اطلس فرهنگی ایلام در صورت تخصیص اعتبار به زودی وارد مراحل اجرایی می شود.