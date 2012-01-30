اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حرکت تماشاگران تبریزی مبنی بر شکستن پنج هزار صندلی ورزشگاه یادگار امام (ره) و پرتاب آن به داخل زمین اظهار داشت: هنوز گزارش رسمی بازی به دست ما نرسیده است. البته آقای روغنی، نماینده کمیته انضباطی در استادیوم حاضر بود و گزارش لحظه به لحظه اتفاقات را در اختیار ما قرار می‌داد. با این حال باید صبر کنیم تا گزارش ناظر بازی هم به دست‌مان برسد و بعد از بررسی اتفاقات، رای نهایی را صادر می‌کنیم.

وی با تاسف بار خواندن حرکت تماشاگران تبریزی تاکید کرد: هفته گذشته بود که طرفداران تبریزی رابه خاطر انجام رفتارهای ارزشی در دیدار مقابل داماش گیلان تشویق کردیم ولی متاسفانه روز یکشنبه آنها این اقدام ارزشی را زیر سئوال بردند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به نقش اشتباهات داوری در تحریک هواداران یادآور شد: من هم شنیدم که داوری در این اتفاقات نقش داشته است اما ما به دنبال این نیستیم که اشتباهات داوری را از نظر فنی تحلیل کنیم. ضمن اینکه اشتباه یک داور مجوزی برای تخریب و اغتشاش تماشاگران نیست.

حسن‌زاده ادامه داد: البته باید این اتفاقات را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم. طبق آیین نامه هر عملی که نقض مقررات در استادیوم رخ بدهد باید کالبد شکافی شود. اگر معلوم شد شرایطی در حرکات تماشاگران دخیل بوده است حتما این شرایط را لحاظ می‌کنیم.

وی همچنین دامنه جریمه تراکتورسازی را گسترده خواند و تصریح کرد: در قانون برای چنین رفتارهایی مجازات‌های مختلفی پیش بینی شده است، از محرومیت تماشاگران تا سلب میزبانی و کسر امتیاز که بسته به نوع اتفاق می‌توانیم با آن برخورد کنیم. البته همانطور که گفتم هنوز گزارش کامل بازی به دست ما نرسیده است و فکر می‌کنم با توجه به اهمیت مسئله، بعدازظهر امروز به آن رسیدگی کنیم.