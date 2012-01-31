رده بندی بزرگترین نوآوران دنیا/ توماس ادیسون و استیو جابز در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات "شاخص اختراع لملسون- ام. آی. تی 2012" نتیجه یک نظرسنجی است که از جوانان آمریکایی در سنین 16 تا 25 سال برای شناسایی بزرگترین نوآور تمام دورانها گرفته شد.

در این نظرسنجی، 52 درصد از مصاحبه شوندگان "توماس ادیسون" را به عنوان بزرگترین نوآور تمام دورانها برگزیدند.

"استیو جابز" با 24 درصد در رتبه دوم این طبقه بندی قرار گرفت و پس از وی، الکساندر گراهام بل با کسب 10 درصد از آراء در سکوی سوم ایستاد.

"ماری کوری" با 5 درصد و "مارک زاکربرگ" با 3 درصد به ترتیب به رتبه های چهارم و پنجم رضایت دادند.

رتبه ششم را "آملیا ایرهارت" با کسب 3 درصد از آراء به خود اختصاص داد. وی خلبان پیشگام آمریکایی و اولین زنی است که در یک پرواز تک نفره از اقیانوس اطلس عبور کرد.

"تمپل گراندین" با 2 درصد در رده هفتم قرار گرفت. وی استاد دانشگاه ایالتی کلورادو در علوم جانوری، نویسنده کتابهای پرفروش و مشاور صنایع دام درباره رفتار حیوانات است.

به عنوان فردی متاثر از اوتیسم عملکرد بالا، گراندین همچنین به خاطر کارهایی که در دفاع از این سندروم انجام داد شناخته می شود. علاوه بر این، وی دستگاهی را برای آرام کردن افراد فوق حساس اختراع کرد.

براساس گزارش تایم، اینکه بسیاری از جوانان آمریکایی نام ادیسون، جابز و بل را به عنوان نوآورترین افراد تمام دورانها برگزیدند سطح علاقه مندی جوانان به کسانی را نشان می دهد که فناوریهایی را توسعه داده اند که در اجتماع و زندگی روزمره انسانها تحول ایجاد کردند.

برای مثال، 40 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که نمی توانند زندگی بدون تلفن همراه هوشمند و تبلت را تصور کنند.

باوجود این، مصاحبه شوندگان این نظرسنجی چندان به آینده اختراعات خوش بین نیستند. به طوریکه 45 درصد از آنها خاطر نشان کردند که در مدارس به اندازه کافی به اختراع توجه نمی شود.