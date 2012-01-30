آزار جنسی گسترده زنان شاغل در رژیم اسرائیل/ آمار فساد اخلاقی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، بیش از یک پنجم از زنان شاغلی که اعلام کرده اند آزار و اذیت های جنسی محیط کار آنها را به ستوه آورده است. بر همین اساس 9.3 درصد از این زنان نیز به دلیل مواجه شدن با آزارهای جنسی در محیط کار مجبور به ترک شغل شده و یا به دلیل مخالفت از همراهی با همکاران و یا کارفرمایان منحرف خود از کار اخراج شده اند.

بر اساس این گزارش، 11.4 درصد از زنان اسرائیلی شاغل بطور رسمی اعلام کرده اند که در محیط کار خود با آزار و اذیت های جنسی مواجه هستند.

این گزارش توسط بخش تحقیق و اقتصاد وزارت کار رژیم صهیونیستی آماده شده که برای تهیه آن از بیش از یک هزار زن شاغل بصورت آنلاین و از دو هزار زن دیگر بصورت تلفنی سوالاتی در این رابطه به عمل آمده است.

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، آن دسته از زنان اسرئیلی که اعلام کرده اند آزارهای جنسی بر روی کارآیی آنها تاثیر گذاشته اعلام می کنند که بازده آنها در محیط کار 31 درصد کاهش یافته است.

به گفته پنج درصد از این زنان، بخشی از ساعات کار در ادارات و نهادهای مختلف رژیم صهیونیستی بدلیل آزار جنسی و دیگر مسائل جنسی هدر می رود.

73 درصد از زنان اسرائیلی که اعلام کرده اند در محیط کار با آزارهای جنسی روبرو هستند درآمدی کمتر از 10 هزار شکل ( واحد پول اسرائیل ) در ماه داشته اند و تقریبا تمامی این زنان کارمندان جزء و حقوق بگیر بوده اند و این بدان معناست که زنان خانواده ای که در قشر متوسط و ضعیف اسرائیل قرار دارند عموما در محیط کار با آزارهای جنسی مواجه هستند.

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، 35 درصد از زنان اسرائیلی که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته اند گفته اند که کارفرمای آنها کسی بوده که بطور مستقیم آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

26 در صد دیگر از این زنان نیز گفته اند که این کارفرمای آنها نبوده که به آنها تجاوز کرده بلکه افراد دیگر حاضر در آن شرکت و یا نهاد این اقدام را را انجام داده اند.

نتیجه تکان دهنده دیگری که در این تحقیق بدست آمده آن است که 77 درصد از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند هنوز در همان مکان مشغول به کار هستند و 30 درصد از آنها نیز گفته اند که همچنان آزارهای جنسی از سوی کارفرمایان و یا همکاران آنها ادامه دارد.