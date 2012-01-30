کانون زمینه ساز خلاقیتهای نهفته کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شهرستان آق قلا افزود: رسالت کانون در بروز استعدادهای نهفته کودکان و نوجوانان بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: کانون می تواند زمینه ساز رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان باشد.

فرماندار آق قلا افزود: دشمنان از طریق ایجاد شبکه های ماهواره ای واینترنت برنامه ریزی وسیعی برای تسخیر اذهان کودکان و نوجوانان شروع کردند و از سیستم مجازی و... روی نخبگان وتوانمندیهای جوانان کار کرده و به سمت خود کشانند و با ارائه آموزش و برنامه ریزی در مسیر اهداف و خواسته های خود قرار دهند.

وی ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص هدایت نسل جوان به سوی مسیر صحیح اسلامی از مدیران و مربیان کانون خواستند با انجام فعالیتهای هنری و اجتماعی تلاش و کوشش مضاعف داشته باشند.