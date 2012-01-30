به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، کارگاه دو روزه آموزشی «کتابخانه دیجیتال؛ ابزار استاندارد در کنار محتوای استاندارد» صبح امروز دوشنبه 10 بهمن با حضور معاون کتابخانه ملی ایران در دانشگاه یزد آغاز شد.
در این برنامه، حبیبالله عظیمی معاون کتابخانه ملی ایران در سخنانی با اشاره به چالشهای پیش روی کتابخانههای دیجیتالی کشور گفت: متاسفانه مشکلی که الان در این زمینه وجود دارد این است که کتابخانههای دیجیتال همان مشکلات مربوط به راه اندازی کتابخانههای سنتی را دارد. اینکه کتابخانهها راه اندازی میشود ولی زیرساختهای مربوط به آن از جمله بحث نیروی متخصص و کتابدار و نیز بحثهای مربوط به فناوریهای نوین کتابداری و رعایت استانداردها در آن لحاظ نشدهاند.
معاون کتابخانه ملی ایران همچنین با اشاره به همکاری این سازمان با برخی از موسسات از جمله موسسه تبیان در تاسیس کنسرسیوم محتوای ملی دیجیتال از همکاری با برخی کشورهای عضو اکو برای راهاندازی کنسرسیوم محتوای اکو خبر داد.
عظیمی گفت: البته به جز ایران، ترکیه، پاکستان و تا حدودی آذربایجان، دیگر کشورهای عضو اکو چندان فعالیت ویژهای در این زمینه نداشته اند با این حال در حال ارتباط با مسئولان مربوطه در این کشورها برای راه اندازی این کنسرسیوم منطقهای هستیم.
معاون کتابخانه ملی ایران همچنین با اشاره به بحثهای مربوط به کپی رایت گفت: برای قراردادن محتوای کتابهای قدیمی که زمان زیادی از انتشار آنها گذشته است روی اینترنت مشکل خاصی وجود ندارد و سئوال جدی در زمینه کتابهایی است که در دوره معاصر منتشر میشوند.
وی یادآور شد: ما در کتابخانه ملی به دنبال راهکارهایی برای استفاده از محتوای کتابهای جدید در فضای مجازی توسط همگان هستیم.
معاون کتابخانه ملی ایران، همچنین آمادگی این سازمان را برای حمایت از پایان نامههایی که با موضوع کتابخانههای دیجیتال در دانشگاههای سراسر کشور تدوین میشوند، اعلام کرد.
در این کارگاه آموزشی همچنین محسن حاجی زینالعابدینی، عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی در سخنانی به بررسی کارکردها و اهدافی که کتابخانههای دیجیتال دنبال میکنند، پرداخت.
این دانشآموخته دکترای کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین علاقهمندی دانشجویان این رشته را به انجام کارهای پژوهشی در زمینه کتابخانههای دیجیتال یک نقطه امیدواری برای آینده این نوع از کتابخانهها در کشور توصیف کرد.
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