به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی کلباسی شامگاه یکشنبه در همایش بزرگ مهدویت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی گفت: حوزه علمیه قم و حوزه‌های شیعه در عالم اسلام امتیازی دارند که براساس اصل اصیل و گرانسنگ اعتقاد به مهدویت تاسیس و تشکیل می‌شوند.



وی با بیان اینکه اصول دین و مذهب پنج اصل است ادامه داد: پنجمین اصل امامت است و از همه مهمتر زیرا در سایه امامت و ولایت است که نماز و احکام...شکل می‌گیرد و عملی می‌شود.



وی ادامه داد: حوزه علمیه شیعه دارای این ویژگی است که براساس نیابت عام امام عصر(عج) و بر اساس باور به امامت شکل می‌گیرد و بیش از هزار سال است که شیخ صدوق و دیگران به موضوع نیابت عام امام زمان از سوی مراجع پرداخته و این اصل اساسی را تبیین کرده‌اند.



کلباسی بیان کرد: در دوره و عصر ما نیز افرادی مانند آیت الله العظمی صافی و آیت الله امینی پیشگامان تبیین این موضوع بوده اند که از خدمات آنان در این همایش تجلیل خواهد شد.



وی با اشاره به کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی بیان کرد: خداوند شاکر این خدمت ایشان است و ما هم باید قدردان و شاکر باشیم و تجلیل کنیم.



کلباسی با بیان اینکه حوزه قم اولین و پیشتازترین شهر در طرح معارف اهل بیت(ع) بوده و در کشور مانند آن نداریم تصریح کرد: اکنون وظیفه ما تحصیل در اصول و در فروع است.



اهتمام بیشتر به شناخت امامت و مهدویت



رئیس مرکز تخصصی مهدویت تاکید کرد: بحث فقه و اصول به همت علما و مراجع در حوزه مطرح است اما شرایط امروز جامعه طوری است که در کنار دروس رسمی و اصلی حوزه طلاب باید خود را مجهز به ابزارهای دقیق علمی، معرفت امام، شبهات و سئوالات مهدویت و... کنند تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای این عرصه باشیم.



وی تشکیل مرکز تخصصی مهدویت در حوزه را گامی در این راستا ارزیابی کرد و گفت: سه هزار نفر در آموزشهای این مرکز شرکت کرده اند و در این برنامه از افراد حایز رتبه تقدیر خواهد شد.



کلباسی با اشاره به حدیثی از معصوم(ع) تصریح کرد: بر اصحاب ما خیری نیست برای کسی که تفقه و تفهم در دین ندارد و اگر خودش در فهم دین غنی نباشد به دیگران محتاج است و باید به آنان رجوع کند.



تاکید رهبری بر کرسیهای تولید علم



رئیس مرکز تخصصی مهدویت عنوان کرد: این همه تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر موضوع کرسی‌های معرفت افزایی و تولید دانش به همین جهت است که فرمود اگر فردی خودش توان فهم ندارد باید به دیگران مراجعه کند.



وی تاکید کرد: باید امام زمان(عج) به درستی معرفی شود و شبهات و سئوالات این عرصه شناسایی و از سوی حوزه به خوبی پاسخ داده شود.



کلباسی همچنین با تأکید بر اینکه باید به امام شناسی و مهدویت نگاه علمی و دقیق داشته باشیم تاکید کرد: وقتی دست شما خالی باشد دشمن با یک شبهه کار خود را انجام می دهد.



وی افزود: آیت الله صافی و دیگر علما کتبی درباره حضرت مهدی(عج) نوشته‌اند که منبعی برای محققان و پژوهشگران است.



300 فارغ التحصیل در مرکز تخصصی مهدویت



رئیس مرکز تخصصی مهدویت بیان کرد: مقام معظم رهبری حدود ده سال پیش که خدمت ایشان رسیدیم بر تشکیل مرکز تخصصی درباره مهدویت و امام زمان(عج) تاکید کردند و ما هم به دنبال آن مرکز تخصصی مهدویت را راه اندازی کردیم که الان 300 فارغ التحصیل دارد.

