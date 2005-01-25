شكست تيم فوتبال جوانان ايران مقابل سائوپولو برزيل

به گزارش خبرنگار" مهر" دردومين روز ازتورنمنت مرحوم دهداري كه با حضور 8 تيم دردوشهراهواز وآبادان جريان دارد، عصر امروزوازگروه اول آذربايجان با نتيجه 3-2 مقابل استقلال اهواز به برتري دست يافت وازگروه دوم تيم سائوپولو برزيل با يك گل تيم جوانان ايران را مغلوب كرد.

درديگرديدارهاي امروز فولاد با چين ديدارمي كند وصنعت نفت به مصاف تيم جوانان چين خواهد رفت.

گفتني است: دراين تورنمنت چهارتيم خارجي سائوپولو برزيل، تيم ملي جوانان كويت، تيم ملي جوانان چين وآذربايجان وچهارتيم فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، استقلال اهوازوتيم جوانان ايران دردوگروه چهارتيمي با يكديگر به رقابت مي پردازند.

گفتني است: به تيمهاي برتر اين مسابقات به ترتيب 20، 15 و10هزاردلاراهدا خواهد شد.