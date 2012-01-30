صالحی با رئیس جدید اتحادیه آفریقا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آدیس آبابا، علی اکبر صالحی صبح امروز دوشنبه ضمن تبریک به مناسبت انتخاب "بونی یایی" به ریاست این اتحادیه با ابلاغ سلام و دعوت رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور بنین با مروری بر ابعاد مختلف روابط دو کشور بر اهمیت گسترش بیش از پیش روابط تأکید کرد.

"بونی یایی" رئیس جمهور بنین نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور کشورش، روابط دو کشور را در مسیری صحیح و مناسب ارزیابی کرد که تأمین کننده منافع متقابل دو کشور است.

وی همچنین با توجه به گسترش سطح روابط بین دو کشور از افتتاح قریب الوقوع سفارت کشورش در تهران خبر داد و با قبول دعوت ریاست جمهوری ایران برای سفر به تهران در آینده ای نزدیک اعلام آمادگی کرد.

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس جدید اتحادیه آفریقا دقایقی قبل از اینکه "بونی یایی" رسماً به جایگاه ریاست اتحادیه آفریقا تکیه بزند انجام شد.