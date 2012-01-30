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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

همزمان با 12 بهمن/

زنگ انقلاب در مدارس چناران نواخته می شود

زنگ انقلاب در مدارس چناران نواخته می شود

چناران - خبرگزاری مهر: دبیرستاد دهه فجر چناران از نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس شهرستان همزمان با ورود امام راحل در 12بهمن با حضور مسئولین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح دوشنبه در شورای اداری این شهرستان گفت: دیدار با ائمه جمعه چناران، گلبهار و گلمکان و برگزاری نمایشگاه انقلاب از برنامه های آغازین دهه فجر در شهرستان است.

وی افزود: سرکشی از خانواده های شهدا، رژه موتوری ،غباروبی مزارشهدا، حضور در نمازجمعه، محفل انس با قرآن و یادواره شهدای اخلمد از دیگر برنامه های اجرایی ایام الله دهه فجر شهرستان است.

عباسی ادامه داد: مسابقه ساخت پرچمهای شادی، کلنگ زنی مصلی گلبهار، اهدای جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد و صبحگاه مشترک نیروهای مسلح از دیگر برنامه ای دهه فجر است

امام جمعه چناران نیز گفت: مسئولین وظیفه دارند به مردم خدمت و جهان را به نظام علاقمند کنند تا جهان ازایران اسلامی الگو برداری کنند چرا که ایران امروز امید همه محرومین و مستضعفین است.

حجت الاسلام مظفرتاجی افزود: انقلاب اسلامی ایران مربوط به ایران نیست بلکه انقلاب اسلامی جهان است و به فرموده امام راحل انقلاب ایران به جهان صادرمی شود.

وی ادامه داد: مدیران منشورحکومتی حضرت علی(ع) را مطالعه و به آن عمل کنند و در جمهوری اسلامی کسی در راستای مسئولیت کیسه ای برای خود ندوخته باشد.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: جمهوری اسلامی امانتی است که خون 240هزارشهید آن را بیمه و شهدا و امام راحل به ماسپرده اند.

امام جمعه چناران گفت: اسلام دین معتدل است وانسان باید درتمام عرصه ها اعتدال رارعایت کنند واسلام با افراط وتفریط مخالف است و مسئولیتی که مدیران در نظام اسلامی ایران برعهده دارند باید نسبت به حفظ ارزش های اسلامی تلاش کنند.

وی تاکید کرد: ایران امروز در بهترین وضعیت و قدرت است و تحریمها علیه ایران مانند گذشته بی تاثیر است و تمام پیشرفتهای ایران در سایه تحریم ها بوده است.

حجه الاسلام تاجی به دهه فجر سال جاری اشاره کرد و بیان کرد: دهه فجر امسال با توجه به شروع امامت حضرت مهدی(عج) از ویِژگیهای خاصی برخورداراست ومسئولین سعی کنند در برنامه های دهه فجر حضور پررنگ داشته باشند.

کد مطلب 1520610

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