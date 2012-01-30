زنگ انقلاب در مدارس چناران نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح دوشنبه در شورای اداری این شهرستان گفت: دیدار با ائمه جمعه چناران، گلبهار و گلمکان و برگزاری نمایشگاه انقلاب از برنامه های آغازین دهه فجر در شهرستان است.

وی افزود: سرکشی از خانواده های شهدا، رژه موتوری ،غباروبی مزارشهدا، حضور در نمازجمعه، محفل انس با قرآن و یادواره شهدای اخلمد از دیگر برنامه های اجرایی ایام الله دهه فجر شهرستان است.

عباسی ادامه داد: مسابقه ساخت پرچمهای شادی، کلنگ زنی مصلی گلبهار، اهدای جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد و صبحگاه مشترک نیروهای مسلح از دیگر برنامه ای دهه فجر است

امام جمعه چناران نیز گفت: مسئولین وظیفه دارند به مردم خدمت و جهان را به نظام علاقمند کنند تا جهان ازایران اسلامی الگو برداری کنند چرا که ایران امروز امید همه محرومین و مستضعفین است.

حجت الاسلام مظفرتاجی افزود: انقلاب اسلامی ایران مربوط به ایران نیست بلکه انقلاب اسلامی جهان است و به فرموده امام راحل انقلاب ایران به جهان صادرمی شود.

وی ادامه داد: مدیران منشورحکومتی حضرت علی(ع) را مطالعه و به آن عمل کنند و در جمهوری اسلامی کسی در راستای مسئولیت کیسه ای برای خود ندوخته باشد.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: جمهوری اسلامی امانتی است که خون 240هزارشهید آن را بیمه و شهدا و امام راحل به ماسپرده اند.

امام جمعه چناران گفت: اسلام دین معتدل است وانسان باید درتمام عرصه ها اعتدال رارعایت کنند واسلام با افراط وتفریط مخالف است و مسئولیتی که مدیران در نظام اسلامی ایران برعهده دارند باید نسبت به حفظ ارزش های اسلامی تلاش کنند.

وی تاکید کرد: ایران امروز در بهترین وضعیت و قدرت است و تحریمها علیه ایران مانند گذشته بی تاثیر است و تمام پیشرفتهای ایران در سایه تحریم ها بوده است.

حجه الاسلام تاجی به دهه فجر سال جاری اشاره کرد و بیان کرد: دهه فجر امسال با توجه به شروع امامت حضرت مهدی(عج) از ویِژگیهای خاصی برخورداراست ومسئولین سعی کنند در برنامه های دهه فجر حضور پررنگ داشته باشند.