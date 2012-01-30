150 برنامه ویژه بانوان در شهرستان فارسان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید فدایی اظهار داشت: تقارن سالروز ولادت نبی اکرم (ص)، آغاز هفته وحدت و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی گران بها و تاریخی است.



وی تاکید کرد: باید باید از این مناسبتها در بطن مراسم دهه فجر بهره گیری شود.



معاون فرماندار شهرستان فارسان افزود: تقارنهای یاد شده فرصتی برای بهره گیری از حضور و مشارکت مردم به ویژه بانوان در عرصه های اجتماعی است.



فدایی تصریح کرد: با توجه به شرایط و تحولات منطقه، تقارن دهه فجر با اعیاد، فرصتی مناسب در راستای ایجاد شادی، نشاط و سرور برای ارائه برنامه ها است.



وی گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای معرفی الگوهای شاخص به زن مسلمان بوده که استفاده از این فرصتها ضروری است.

محور ارتباطی چهارخطه لردگان ـ بروجن دردهه فجر بهره برداری می شود

سرپرست فرمانداری شهرستان لردگان گفت: مسیر چهار خطه لردگان ـ بروجن با افزون بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار و به طول ۱۰ کیلومتر در دهه فجر امسال بهره برداری می شود.



منصور ظفریان تأکید کرد: جاده ساطح ـ دودرا به طول ۱۰ کیلومتر با ۱۲ میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژه های راهسازی قابل بهره برداری شهرستان لردگان در دهه فجر محسوب می شود.



وی افزود: راه اندازی مرکز بهداشتی درمانی مالخلیفه، خانه بهداشت روستای چنار محمودی، اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در بخش خانمیرزا، گازرسانی به روستاهای ابواسحاق علیا و سفلی نیز در دهه فجر امسال بهره برداری می شوند.



ظفریان به افتتاح دبیرستان سرقلعه در دهه فجر امسال اشاره و تصریح کرد: دراین ایام سلف سرویس دبیرستان امام خمینی (ره) ریگ، مدرسه روستای کهیان، مدرسه مشارکتی روستای البرز آباد و مدرسه روستای یونکی هم به بهره برداری می رسند.

همزمان با دهه فجر ۳۰ طرح عمرانی در شهرستان لردگان بهره برداری می شود

سرپرست فرمانداری شهرستان لردگان گفت: برای بهره برداری از این طرح ها ۱۱۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال اعتبار استانی، ملی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.



منصورظفریان تاکید کرد: طرح های تولید فولاد آلیاژی، تولید قارچ، برق رسانی به روستای شوش، غنی سازی جنگل و توسعه فضای سبز، چهار خطه محور ارتباطی لردگان - بروجن و راه اندازی چند مرکز بهداشتی درمانی از مهم ترین طرح ها محسوب می شود.



وی افزود: گازرسانی به چند روستا در شهرستان لردگان با هزینه افزون بر ۱۴ میلیارد ریال از دیگر طرح های قابل بهره برداری در این شهرستان همزمان با دهه فجر امسال به شمار می رود.