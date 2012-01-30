به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال مهرام یکشنبه شب با پیروزی برابر شانویل لبنان به عنوان صدرنشین گروه B به کار خود در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی باشگاههای غرب آسیا پایان داد و همراه با تیمهای شانویل لبنان، المتحد لبنان و دهوک عراق به مرحله پلیآف این رقابتها صعود کرد.
پیش از این نیز تیمهای الریاضی لبنان، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی بندرامام و آرامکس اردن به عنوان چهار تیم برتر گروه A راهی مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا شده بودند.
مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا از 25 بهمنماه آغاز میشود. این مرحله از رقابتها به صورت رفت و برگشت برگزار میشود. در این مرحله تیم مهرام به عنوان صدرنشین گروه B به مصاف تیم چهارم گروه A یعنی آرامکس اردن میرود.
تیمهای ذوب آهن و پتروشیمی نیز به عنوان تیمهای دوم و سوم گروه A در این مرحله از رقابتها به ترتیب برابر تیمهای المتحد و شانویل لبنان صفآرایی میکنند. برنامه این مرحله از رقابتها به این شرح است:
* دهوک عراق - الریاضی لبنان
* المتحد لبنان - ذوب آهن ایران
* شانویل لبنان - پتروشیمی ایران
* آرامکس اردن - مهرام ایران
دیدارهای برگشت مرحله نخست پلیآف مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا دو هفته پس از دیدارهای دور رفت برگزار میشود. در پایان این مرحله برنده دیدار تیمهای آرامکس و مهرام حریف برنده دیدار دو تیم المتحد و ذوب آهن میشود. برنده دیدار تیمهای شانیول و پتروشیمی نیز در مرحله دوم به مصاف برنده رقابت دو تیم دهوک و الریاضی میرود.
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