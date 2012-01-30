به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال مهرام یکشنبه شب با پیروزی برابر شانویل لبنان به عنوان صدرنشین گروه B به کار خود در مرحله مقدماتی رقابت‎های قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا پایان داد و همراه با تیم‏های شانویل لبنان، المتحد لبنان و دهوک عراق به مرحله پلی‏آف این رقابت‏ها صعود کرد.

پیش از این نیز تیم‎های الریاضی لبنان، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی بندرامام و آرامکس اردن به عنوان چهار تیم برتر گروه A راهی مرحله پلی‏آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا شده بودند.

مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا از 25 بهمن‌ماه آغاز می‎شود. این مرحله از رقابت‎ها به صورت رفت و برگشت برگزار می‎شود. در این مرحله تیم مهرام به عنوان صدرنشین گروه B به مصاف تیم چهارم گروه A یعنی آرامکس اردن می‏رود.

تیم‏های ذوب آهن و پتروشیمی نیز به عنوان تیم‏های دوم و سوم گروه A در این مرحله از رقابت‏ها به ترتیب برابر تیم‏های المتحد و شانویل لبنان صف‌آرایی می‏کنند. برنامه این مرحله از رقابت‏ها به این شرح است:

* دهوک عراق - الریاضی لبنان

* المتحد لبنان - ذوب آهن ایران

* شانویل لبنان - پتروشیمی ایران

* آرامکس اردن - مهرام ایران

دیدارهای برگشت مرحله نخست پلی‌آف مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا دو هفته پس از دیدارهای دور رفت برگزار می‏شود. در پایان این مرحله برنده دیدار تیم‏های آرامکس و مهرام حریف برنده دیدار دو تیم المتحد و ذوب آهن می‏شود. برنده دیدار تیم‏های شانیول و پتروشیمی نیز در مرحله دوم به مصاف برنده رقابت دو تیم دهوک و الریاضی می‎رود.