انهدام باند سرقت خودرو/ 3 سارق در رفسنجان دستگیر شدند

سرهنگ محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو مرد و یک زن که در رفسنجان اقدام به سرقت از خودروها می کردند دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

سرهنگ رضایی بر لزوم مجهز بودن خودرو ها به سیتم دزدگیر مناسب و اطمینان صاحبان خودرو از قفل بودن درهای خودروهای خود گفت: این باند در سال 87 نیز اقدام به چندین فقره سرقت کرده بودند.

وی ادامه داد: طی بازرسی صورت گرفته از منزل متهمان، 30 کارت خودرو، 30 کارت سوخت، 35 گواهینامه، 30 شناسنامه، 40 بیمه نامه و تعدادی کارت بانکی، دسته چک و کارت ملی سرقت شده یافت شد.

این مسئول انتظامی تاکید کرد: شهروندان از نگهداری پول، مدارک و اموال با ارزش خود در خودروها جلوگیری کنند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: مال باختگان برای شناسایی و تحویل اموال و مدارک خود به کلانتری 12 رفسنجان مراجعه کنند.

وی با اشاره به وجود افراد سودجو در جامعه گفت: شهروندان با رعایت نکات ایمنی می توانند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

سرهنگ رضایی یادآور شد: ماموران نیروی انتظامی تمام توان خود را برای حفاظت از جان و مال مردم به کار می گیرند.



