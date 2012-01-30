اختصاص 70 میلیارد ریال برای توسعه فضاهای آموزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی صبح دوشنبه در جریان دیدار با خیرین مدرسه ساز خوی افزود: همچنین 27 باب مدرسه در قالب 194 کلاس درس در 10 شهرستان که با هزینه اعتباری بالغ بر 340 میلیارد ریال احداث شده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها بیش از 27 هزار مترمربع بر مساحت فضاهای آموزشی مدارس آذربایجان غربی افزوده می شود، ادامه داد: با افتتاح این طرحها چهار هزار و 900 نفر دانش آموز از فضاهای مناسب آموزشی بهره مند می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه از لحاظ ریالی در مورد ساخت فضای آموزشی جدید و تخریب و بازسازی در استان مشکلی وجود ندارد، گفت: تا پایان سال 92، دو هزار و 500 کلاس درس در استان احداث می شود.

علی مددلو مدیر آموزش و پرورش خوی هم در این نشست از بهسازی و مقاوم سازی 300 باب مدرسه شهری و روستایی این شهرستان تا دو ماه آینده خبر داد و مشارکت خیرین مدرسه ساز را در امر مدرسه سازی خواستار شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خوی نیز در این نشست گفت: خیرین مدرسه ساز خویی در حال احداث هفت باب مدرسه با 37 کلاس درس بوده که این مدارس هم اکنون از 25 الی 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.

قربان رهنمون با اشاره به نقش علم در توسعه و رشد جامعه، مدرسه سازی را از کارهای نیک خداوند برشمرد و اظهار داشت: ساخت مدرسه جزو ذخیره آخرت بوده و این افراد نیکوکار در آخرت از پاداش خداوندی برخوردار می شوند.