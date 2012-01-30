به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مدرسان این دوره از جشنواره نمایش‌های "نیرنگ‌های اورنگ" به کارگردانی داود فتحعلی‌بیگی و "ادیپوس در تبای" به کارگردانی منیژه محامدی به صحنه می‌روند. نمایش‌های "نقاش گنداب روها" به کارگردانی خسرو بامداد، "ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم" مسعود موسوی، "دشمن مردم" حامد نصرآبادیان و "زوج ناجور" مهدی گلیج از دیگر آثار حاضر در بخش مدرسان جشنواره پانزدهم تئاتر دانشگاهی ایران است.

همچنین در این بخش سعید بهنام نمایش "ادیسه"، فرامرز شاه‌قلعه نمایش "آخرالزمان"، بهرام تشکر نمایش "بداهه‌‌گویی آلما"، فرزین ریحانی‌راد نمایش "اعترافاتی درباره زنان" و "لیر به روایت کردلیا"، عاطفه شمس‌الهی نمایش "مده‌آ"، سیدکیوان میرمحمدی نمایش "دزدها به چه می‌اندیشند" و عاطفه نورپیشه نمایش "B.S.E" را به صحنه می‌برند.



معرفی اعضای ستاد برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی

اعضای 13 بخش مختلف ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری حمید مرادویسی معرفی شدند.



به گزارش خبرگزاری مهر،‌ طبق این اعلام جواد نوری معاون اجرایی، امین عظیمی معاون پژوهشی و انتشارات، فریبرز دارایی مدیر روابط عمومی، مهدی خسروی مدیر اجرایی جشنواره، یوسف باپیری مدیر بخش تئاتری و مدرسان، ساسان قجر مدیر بخش غیر تئاتری و سحر ابراهیمی‌فر مدیر بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره هستند.

همچنین سامان خلیلیان مدیریت بخش تئاتر خیابانی، عمار خطی بخش رادیویی،‌ سیدبهیاد نجفی بخش پایان‌ نامه‌ها و بخش اجرایی دبیرخانه، طاهره فرقانی بخش نمایشنامه خوانی و امور اداری دبیرخانه و مهدی اسماعیل‌زاده بخش پوستر و عکس پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران را عهده‌دار هستند.