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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

یک روزنامه سوری خبر داد؛

اعمال فشار بر روسیه برای تغییر موضع در قبال دمشق

اعمال فشار بر روسیه برای تغییر موضع در قبال دمشق

منابع دیپلماتیک از تلاش پرفشار و هماهنگ برخی کشورهای عربی و قدرتهای غربی بر روسیه در زمینه تغییر موضع این کشور در قبال سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه دیپلماتیک در گفتگو با روزنامه الجمهوریه سوریه اعلام کردند: تلاشهای فعلی بر تغییر موضع روسیه تمرکز دارد تا در راستای آن مقدمات تغییر رژیم در سوریه فراهم شود.

این منابع تاکید کردند: فشارهای دیپلماتیک بر مسکو در راستای تایید پیش نویس قطعنامه غربی و عربی در شورای امنیت است که در آن بر عزم جامعه بین المللی در راستای تغییر وضعیت سوریه تاکید می شود و البته در آن اشاره ای  به دخالت نظامی نخواهد شد.

بر این اساس، نشستهایی که اخیرا در ترکیه میان مقامات این کشور و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده در راستای تجمیع تلاشها در جهت تغییر نگرش مسکو به وقایع سوریه بوده است.

این منابع تاکید کردند که اعراب به زودی تحرکی جدی را در همین راستا آغاز خواهند کرد اما مقامات مسکو همچنان با تغییر مسالمت آمیز در نظام دمشق همراه هستند  وبا راه حلی همچون آنچه در یمن رخ داد مخالفند. بر این اساس، مسکو تاکید دارد که مردم سوریه خودشان حاکم یا نظام جایگزین را انتخاب کنند.

کد مطلب 1520635

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