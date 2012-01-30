6 هزار طرح مددجویی کمیته امداد در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد باشلقی با بیان اینکه امسال برنامه های گسترده تری درعرصه خدمت رسانی به محرومان در دهه فجر پیش بینی شده است، گفت: در این ایام مبارک 514 واحد مسکونی مددجویی روستایی کمیته امداد به بهره برداری رسیده و سند ملکی آن به صاحبانشان واگذار می شود.

وی همچنین اهدا بیش از هزار و 200 فقره کمک هزینه تامین جهیزیه وهدیه ازدواج به نوعروس و دامان تحت حمایت کمیته امداد را ازدیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد و گفت: به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک هزینه تامین جهزیه نوعروسان تحت حمایت از 500 هزار تومان به 700 هزار تومان افزایش یافت.

قائم مقام کمیته امداد استان افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد شهرستان فومن و گلنک زنی آغاز عملیات ساخت ساختمان اداری کمیته امداد شهرستان املش را از جمله برنامه های عمرانی در دهه مبارک فجر اعلام کرد.

وی همچنین از بهره برداری بیش از پنج هزار و 600 طرح اشتغالزایی مددجویی در استان خبر داد و افزود: با بهره برداری از این طرح های اشتغالزایی هفت هزار فرصت شغلی مستقیم و بیش از 700 فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد شده است.

باشلقی در ادامه با اشاره به اجرای چندین برنامه با همکاری مشترک 9 سازمان خیریه، امدادی و حمایتی در قالب کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در استان گفت: در قالب کمیته همیاری که مسئولیت اجرایی آن بر عهده کمیته امداد است، امسال برنامه های مختلفی با حضور همه سازمانهای عضو در استان و شعبات آنها در شهرستانها برگزار می شود.

وی همچنین گلباران مزار شهدا، برگزاری همایش تجلیل از خیران استان، برگزاری همایش تجلیل از خانواده های معظم شهدا، برگزاری همایش تجلیل از زنان سرپرست خانوار و بازنشتگان سازمانهای عضو، برگزاری همایش بزرگ فرهنگی جوانان پیرو ولایت و دیدار مسئولان سازمان های عضو کمیته همیاری با مردم در شش منطقه محروم استان باهدف بررسی و شناسایی مشکلات آنان را از جمله مهمترین این برنامه ها اعلام کرد.