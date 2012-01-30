برگزاری نمایشگاه کتاب در مشهد/ چاپ مجموعه مشاهیر ادب فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس از برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب با تخفیف ویژه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و ارتقاء سطح دانش عمومی همزمان با دهه فجر خبر داد.

محمودرضا برازش گفت: بیش از 10 هزار عنوان کتاب از انتشارات آستان قدس و دیگر انتشارات برجسته کشور با موضوع "دین و مذهب"، "کودک و نوجوان"، "دانشگاهی و آموزشی" در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه از 10 بهمن ‌ماه به مدت 10 روز در فضایی بالغ بر 1500متر مربع در فروشگاه مرکزی آستان قدس رضوی در خیابان امام خمینی (ره) مشهد مبرگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان حوزه علم و معرفت می‌توانند از ساعت 8 الی 20 شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

مجموعه 5 جلدی داستان زندگی مشاهیر ادب فارسی منتشر شد

مجموعه پنج جلدی داستان زندگی مشاهیر ادب فارسی "شاعران شیعی" با همت گروه ادبیات واحد نشر موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شد.

این مجموعه کتاب به شرح حوادث و رخدادهای زندگی پنج نفر از شاعران شیعی با نام‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسروقبادیانی، حکیم سنایی غزنوی، ابن یمین و بدرالدین هلالی جغتایی پرداخته است.

چاپ دوم این مجموعه در 2 هزار نسخه در هر جلد با قطع رقعی چاپ و در کلیه فروشگاه‌های موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مرکز داده آستان قدس رضوی، مایه افتخار شیعیان است

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: مرکز داده آستان قدس رضوی، مایه افتخار جامعه شیعیان است.

در حاشیه‌ بازدید اعضای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع)، حضرت معصومه(س)، از مرکز همایش‌ها و نمایشگاه و بزرگترین مرکز داده شرق کشورآستان قدس رضوی سعید سیاهلوئی تصریح کرد: آستان قدس رضوی در زمینه‌‌های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی به ویژه در عرصه فناوری اطلاعات دارای تجارب بسیار ارزنده‌ای است.

وی تصریح کرد: توانمندی‌های آستان قدس رضوی در سیستم جامع اتوماسیون اداری، هستهICT، سامانه‌های جامع اطلاع‌رسانی و آرشیو و از همه مهم‌تر دیتاسنتر، مایه افتخار کشور ایران و جامعه شیعیان است.

سیاهلوئی به لزوم تعامل بیشتر و انتقال این تجربیات تاکید کرد و اظهار داشت: نیاز امروز جامعه و به ویژه نسل جوان ورود به عرصه‌های جدید علمی نظیر فضاهای مجازی و انفورماتیک است و مدیریت عالی آستان قدس رضوی با تدوین سند جامع و چشم‌انداز 20 ساله، بسیار هوشمندانه این نیاز را شناخته و برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری قم نیز اظهار داشت: آستان قدس رضوی در زمینه ارائه خدمت‌های متنوع به زائران در مقایسه با سایر اماکن مذهبی پیشرو است و همکاری دوجانبه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و آستان قدس رضوی می‌تواند موجب هم‌افزایی و الگوبرداری فعالیت‌های جامع این مجموعه شود.

علی رمضانی تصریح کرد: ما خواهان استفاده از تجربیات آستان قدس رضوی به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم.

وی بیان کرد: در آستان قدس رضوی موسسات اقتصادی وظیفه تامین هزینه‌های موسسات فرهنگی، علمی و پژوهشی را بر عهده دارند که این بیانگر نگاه کلان و سازنده به فعالیت‌های فرهنگی است.

تشرف زائران خارجی جامعة الزهرا قم به حرم مطهر رضوی

مسئول فرهنگی پرورشی جامعة الزهرا قم از تشرف کاروانی از زائران انگلیسی و اردو زبان جامعة الزهرا قم به حرم مطهر رضوی خبر داد.

زهرا ارمکان اظهار داشت: این زائرین از 25 کشور از جمله؛ آلمان، هندوستان، دانمارک، عمان، بحرین، لبنان، عربستان و ترکیه که از محصلین جامعة الزهرا قم هستند، همه ساله با عنوان سفر زیارتی و سیاحتی به مشهد و حرم مطهر رضوی رهسپار می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی این سفر امام‌شناسی، معرفت‌شناسی است که با حضور این طلاب در حلقه‌های معرفت حرم مطهر رضوی امکان کسب این‌گونه اطلاعات فراهم می‌شود.

در ادامه این مراسم کاروان جامعة الزهرا قم با تاریخچه شهر مشهد، دلایل حضور امام رضا(ع) در شهر مشهد، سیره زندگی امام رضا(ع) از زمان مامون تا زمان شهادت، کرامات امام رضا(ع) و حرم‌شناسی آشنا شدند و در پایان اساتید حرم‌شناسی به سوالات حاضرین پاسخ دادند.