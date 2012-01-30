«نقطه ته خط» با طعم طنز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر شامل طنز‌هایی است که برای نشریه‌های گل‌آقا، هفته‌نامه‌ سلامت، سپید و یا جشنواره‌ها نوشته شده‌اند و مهرداد صدیقی نویسنده آنها معتقد است برای نوشتن همه آنها زحمت کشیده است و ابراز امیدواری می‌کند این نوشته‌ها بتواند لبخندی بر لبان خوانندگان بنشاند.

پیوند مشترک، یک داستان آبکی، در یک شب اتفاق می‌افتد، عشق آبکی، محرمانه، کلپاسه سیاه چشم، چرا فقط آدم باید کتاب‌ها را بخواند، ویروس کشون، نوبت عاشقی یا وقتی قلب گریپاژ می‌کند، حلوای ارده، متن رادویی، وبلاگیات، تاریخچه مسکن، گرداب و ... عنوان برخی مطالب کتاب است.

در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم رویا صدر، ‌نویسنده و پژوهشگر عرصه طنز آمده است: «به مهرداد صدقی بگویید راجع به یک سوژه پرت طنز بنویسد و ببینید چگونه اثری خواندنی می‌آفریند… این توانایی از سویی حاصل پویایی و دینامیزم ذهنی اوست که لازمه آفرینش اثر طنز قابل اعتنا و ماندگار است و از سوی دیگر، برخاسته از وسواسی است که صدقی برای آفرینش قالب نو و نگرش به سوژه از زاویه ای نو و بدیع دارد. صدقی طنز را جدی می‌گیرد و این امر آثارش را علیرغم فراز و نشیب‌هایی که پیامد جستجوگری و آزمایشگری اوست، خواندنی کرده است.»

کتاب «نقطه ته خط» تولید دفتر طنز حوزه هنری در 122 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2500 جلد و با قیمت 2500 تومان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.