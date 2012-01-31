پیمان فروزش نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در مورد وحدت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه فرق و مذاهب اسلامی متعددی در جهان اسلام وجود دارد تأکید بر یگانگی خداوند و حقانیت کلام الله مجید باعث جمع شدن آنان زیر لوای پرچم اسلام خواهد شد. بایستی بر اشتراکات تمرکز و از اختلافات دوری کنیم.
وی افزود: با وحدت که اعتقاد قلبی و عملی به کل مفاهیم اسلامی است جهان اسلام را مقتدرتر و مترقیتری خواهیم داشت. احترام و قبول دیگر مذاهب اسلامی از سوی هم از لحاظ حقوق انسانی و حقوق بشر از الزامات ایجاد وحدت است.
نماینده زاهدان در مورد اینکه دشمنان تلاش میکنند حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در بین مسلمین مطرح کنند وظیفه مسلمانان در این خصوص چیست اظهار داشت: مسلمانان همه بر اعتقادات خود استوارند و علی (ع) را بعنوان منصوب خدا و نماد برجسته اسلام قبول دارند و منش و عدالت و منویات حضرت علی(ع) برای همه مسلمانان آشکار است.
فروزش در مورد نقش برادران اهل تسنن در حفظ و گسترش وحدت نیز گفت: هم شیعیان و هم اهل تسنن باید بر اعتقادات مشترک پافشاری کنند و همبستگی و احترام متقابل از خود نشان دهند. دشمنان درصدد تفرقه بین مذاهب اسلامی هستند ولی جلوگیری از اهانت به هم و احترام به همدیگر سبب تقویت وحدت مسلمانان میشود.
وی نقش سیاستمداران و دولتمردان جهان اسلام در حفظ و گسترش وحدت را کلیدی خواند و یادآور شد: همه آنها باید تلاش کنند سلطه استکبار جهانی از سرزمینهای اسلامی برچیده شود.
