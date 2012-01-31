پیمان فروزش نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در مورد وحدت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه فرق و مذاهب اسلامی متعددی در جهان اسلام وجود دارد تأکید بر یگانگی خداوند و حقانیت کلام الله مجید باعث جمع شدن آنان زیر لوای پرچم اسلام خواهد شد. بایستی بر اشتراکات تمرکز و از اختلافات دوری کنیم.

وی افزود: با وحدت که اعتقاد قلبی و عملی به کل مفاهیم اسلامی است جهان اسلام را مقتدرتر و مترقی‎تری خواهیم داشت. احترام و قبول دیگر مذاهب اسلامی از سوی هم از لحاظ حقوق انسانی و حقوق بشر از الزامات ایجاد وحدت است.

نماینده زاهدان در مورد اینکه دشمنان تلاش می‎کنند حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در بین مسلمین مطرح کنند وظیفه مسلمانان در این خصوص چیست اظهار داشت: مسلمانان همه بر اعتقادات خود استوارند و علی (ع) را بعنوان منصوب خدا و نماد برجسته اسلام قبول دارند و منش و عدالت و منویات حضرت علی(ع) برای همه مسلمانان آشکار است.

فروزش در مورد نقش برادران اهل تسنن در حفظ و گسترش وحدت نیز گفت: هم شیعیان و هم اهل تسنن باید بر اعتقادات مشترک پافشاری کنند و همبستگی و احترام متقابل از خود نشان دهند. دشمنان درصدد تفرقه بین مذاهب اسلامی هستند ولی جلوگیری از اهانت به هم و احترام به همدیگر سبب تقویت وحدت مسلمانان می‎شود.

وی نقش سیاستمداران و دولتمردان جهان اسلام در حفظ و گسترش وحدت را کلیدی خواند و یادآور شد: همه آنها باید تلاش کنند سلطه استکبار جهانی از سرزمینهای اسلامی برچیده شود.