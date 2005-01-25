تلگراف: روماني مي تواند تا سال 2007 عضو اتحاديه اروپايي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه تلگراف، كميسون اروپا اعلام كرد: روماني مورد توجه اتحاديه اروپا است اما هنوز بايد فعاليت هاي زيادي را انجام دهد تا بتواند در سال 2007 به عضويت اتحاديه اروپا در آيد.

خوزه مانوئل دورائو باروسو رييس كميسيون اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران گفت: بخارست مي تواند هر زمان كه لازم بود با ما تماس بگيرد تا مشكلات پيش رو را برداريم و روماني به عضويت اتحاديه اروپا درآيد.

روماني پس از بلغارستان درصدد است كه با انجام مقدمات لازم به عضويت اتحاديه اروپا درآيد.

مقامات اجرايي اتحاديه اروپا از رشوه خواري موجود در روماني انتقاد مي كند.

باروسو در عين حال ضمن تقدير از تلاش هاي مقامات روماني براي مبارزه با رشوه خواري و ديگر مسائل ويژه اين كشور اظهار اميدواري كرد كه اين كشور به زودي به عضويت اتحاديه اروپا در آيد.

وي ضمن آنكه اعلام كرد خواستار پيشرفت روماني است، گفت: روماني پس از بلغارستان توانسته است روند قابل ملاحظه اي را براي پيشرفت در راه برآوردن خواسته هاي اتحاديه اروپا درآيد و مي تواند به زودي به عضويت اين اتحاديه درآيد.