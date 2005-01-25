  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۳۱

باارسال نامه اي

دكتردادكان از رييس هيات مديره فولاد مباركه سپاهان تقديركرد

رييس فدراسيون فوتبال طي نامه اي از رييس هيات مديره فولاد مباركه سپاهان تقديرو تشكر كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در بخشي ازپيام دكتر دادكان خطاب به مهندس محمود اسلاميان رييس هيات مديره مجتمع فولاد مباركه سپاهان آمده است: " لازم مي‌دانم ازحسن نظر جنابعالي و مديريت باشگاه فولاد مباركه سپاهان در جهت حمايت از تيم ملي فوتبال ايران در راه صعود به جام جهاني 2006 آلمان تشكروقدرداني نمايم."
گفتني است: ازتيم فوتبال باشگاه فولادسپاهان اصفهان عباس آقايي وسيد مهدي رحمتي تنها بازيكنان حاضر در اردوي تيم ملي فوتبال كشورمان هستند.

کد مطلب 152068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها