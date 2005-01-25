دكتردادكان از رييس هيات مديره فولاد مباركه سپاهان تقديركرد

به گزارش خبرنگار" مهر" در بخشي ازپيام دكتر دادكان خطاب به مهندس محمود اسلاميان رييس هيات مديره مجتمع فولاد مباركه سپاهان آمده است: " لازم مي‌دانم ازحسن نظر جنابعالي و مديريت باشگاه فولاد مباركه سپاهان در جهت حمايت از تيم ملي فوتبال ايران در راه صعود به جام جهاني 2006 آلمان تشكروقدرداني نمايم."

گفتني است: ازتيم فوتبال باشگاه فولادسپاهان اصفهان عباس آقايي وسيد مهدي رحمتي تنها بازيكنان حاضر در اردوي تيم ملي فوتبال كشورمان هستند.