تاسیس شرکت مشترک نفتی ایران-عراق/ جزئیات توافق جدید نفتی تهران- بغداد

مهدی فکور در گفتگو با مهر درباره جزئیات توافق جدید نفتی ایران- عراق برای توسعه میادین مشترک نفتی، گفت: مذاکراتی بین ایران و عراق از سال 1385 برای مشارکت در طرح میادین مشترک نفتی و مرزی بین دو کشور آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر با انجام مذاکرات متعدد بین دو طرف، توافق هایی درباره بسترهای قراردادی، حقوقی و مالی برای توسعه میادین مشترک نفتی بین دو کشور همسایه حاصل شده است، تصریح کرد: هم اکنون پیش نویسی برای این همکاری مشترک نفتی تدوین شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه از 17 بهمن ماه سالجاری دور جدید مذاکرات نفتی ایران و عراق آغاز می شود، اظهار داشت: بر اساس توافقهای اولیه، مقرر شده است که دو کشور سه میدان مشترک نفتی را به طور مشارکتی توسعه دهند.

این مقام مسئول همچنین از تاسیس شرکت مشترک نفتی بین ایران و عراق در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: تاکنون برخی از مجوزهای قانونی برای تاسیس این شرکت مشترک نفتی اخذ شده ضمن آنکه ساختار این شرکت نفتی هم تعیین شده است.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر طرف عراقی فرصتی برای اخذ برخی از مجوزهای قانونی از دولت خود درخواست کرده است، یادآور شد: قرار است عراق تشکیل این شرکت مشترک نفتی را به تایید مسئولان ارشد دولت عراق برساند.

فکور همچنین با بیان اینکه عراق برای توسعه مشترک این سه میدان نفتی تمایل به استفاده از پیمانکاران داخلی و بومی دو کشور را دارند، تاکید کرد: اما مانعی برای مشارکت شرکتهای خارجی در طرح توسعه این میادین مشترک نفتی وجود ندارد.

به گزارش مهر، دی ماه سال گذشته با برگزاری نخستین نشست کارگروه اجرایی مشترک (JEWG) بین مقامات ایران وعراق در تهران، دو کشور همسایه یک موافقت ‌نامه همکاری برای توسعه میادین مشترک و مرزی نفت امضا شد.

بر اساس توافق جدید نفتی تهران - بغداد، مقرر شده است یکسری کمیته‌های کارشناسی مشترک به منظور بررسی مسائل قراردادی، فنی و مالی به منظور توسعه میادین مشترک و مرزی نفتی ایجاد شود.

این کمیته ها باید با برگزاری نشستهای مشترک با مرتفع ساختن برخی از مسائل باقی مانده زمینه را برای امضای یک قرارداد همکاری دو جانبه بین دو کشور آماده کنند.



در حال حاضر بر اساس مطالعات انجام شده 23 میدان هیدروکربوری مشترک بین ایران و عراق وجود دارد که در نشست دو جانبه اخیر در تهران مقرر شد که این میادین در سه گروه اکتشافی، توسعه ای و تولیدی طبقه بندی شوند.



با توافق مقامات دو کشور اولویت برای توسعه میدان‌های مشترکی است که در خطوط مرزی دو کشور قرار دارند که هنوز توسعه این میادین و یا مناقصات طرح توسعه میدان در دو کشور انجام نشده است از این رو با این توافق امکان توسعه میادین مشترک نفتی همچون آزادگان جنوبی و یادآوران وجود ندارد.



عبدالکریم لعیبی وزیر نفت فعلی عراق تابستان سال 1388 تفاهم نامه ای را با شرکت ملی نفت ایران به منظور تعریف یک چارچوب مشترک همکاری برای توسعه میادین مشترک نفتی امضا کرده بود.



براساس با این توافق نامه، قرار بود ایران و عراق میادین مشترکی را شناسایی و به صورت آزمایشی یک ساختار اکتشافی، یک میدان توسعه نیافته و یک میدان در حال تولید را بررسی کنند تا درباره چگونگی تولید آنها به جمع بندی برسند.