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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

شیخ الاسلامی خبر داد:

ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در روستاها توسط کمیته امداد

ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در روستاها توسط کمیته امداد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در روستاها بر عهده کمیته امداد گذاشته شده گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه ریزی کرده که 500 هزار فرصت شغلی در روستاهای کشور ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی روز دوشنبه در جشن ملی خودکفایی 80 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد ، افزود: مسئولیت اشتغال در روستاها بر عهده کمیته امداد گذاشته شده است و به همین دلیل امداد امام (ره) موظف به ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در روستاها از طریق منابع و تسهیلات بانکی و همکاری سایر دستگاه ها است.

وی گفت: از مجموع سه هزار و 220میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یافته به اشتغالزایی ، یک هزار و 500میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام (ره ) قرار گرفته است.
 
به گفته وی ، از مجموع اعتبارات واگذار شده به کمیته امداد در بخش اشتغالزایی 750میلیارد تومان به منظور توسعه مشاغل و 750 میلیارد تومان دیگر نیز برای ایجاد و حمایت از مشاغل خرد و کسب و کارهای زود بازده در نظر گرفته شده است .
 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که زیر مجموعه  وزارت کار است در سال جاری به حدود یک میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد آموزش های لازم را ارائه کرده است.
 
وی گفت: صندوق های مهر امام رضا و صندوق قرض الحسنه مهر، بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون از جمله مجموعه های وابسته به این وزاتخانه به شمار می رود و این مجموعه ها می توانند بصورت ویژه در کنار سایر مجموعه های بانکی کشور به توسعه اشتغال در کشور کمک کنند.
 
به گفته وی ، ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در دستور کار این وزارتخانه و کمیته امداد بصورت ویژه قرار دارد بطوریکه می توان با برنامه ریزی خوب، مشاغل خانگی را در روستاهای کشور ایجاد کرد. 

شیخ الاسلامی گفت: طرح های اشتغالزایی کمیته امداد از سال 64 آغاز شده و تاکنون 750 هزارطرح اشتغالزایی در این نهاد اجرا شده است.

وی افزود: با گذشت کمتر از 11ماه از سال جاری دو برابر تعهدهای کمیته امداد در حوزه اشتغالزایی تحقق یافته است و در حال حاضر نیز حدود دو برابر تعهدات کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال ،محقق شده است.
کد مطلب 1520684

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