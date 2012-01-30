ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در روستاها توسط کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی روز دوشنبه در جشن ملی خودکفایی 80 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد ، افزود: مسئولیت اشتغال در روستاها بر عهده کمیته امداد گذاشته شده است و به همین دلیل امداد امام (ره) موظف به ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در روستاها از طریق منابع و تسهیلات بانکی و همکاری سایر دستگاه ها است.

وی گفت: از مجموع سه هزار و 220میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یافته به اشتغالزایی ، یک هزار و 500میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام (ره ) قرار گرفته است.

به گفته وی ، از مجموع اعتبارات واگذار شده به کمیته امداد در بخش اشتغالزایی 750میلیارد تومان به منظور توسعه مشاغل و 750 میلیارد تومان دیگر نیز برای ایجاد و حمایت از مشاغل خرد و کسب و کارهای زود بازده در نظر گرفته شده است .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که زیر مجموعه وزارت کار است در سال جاری به حدود یک میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد آموزش های لازم را ارائه کرده است.

وی گفت: صندوق های مهر امام رضا و صندوق قرض الحسنه مهر، بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون از جمله مجموعه های وابسته به این وزاتخانه به شمار می رود و این مجموعه ها می توانند بصورت ویژه در کنار سایر مجموعه های بانکی کشور به توسعه اشتغال در کشور کمک کنند.

به گفته وی ، ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در دستور کار این وزارتخانه و کمیته امداد بصورت ویژه قرار دارد بطوریکه می توان با برنامه ریزی خوب، مشاغل خانگی را در روستاهای کشور ایجاد کرد.

شیخ الاسلامی گفت: طرح های اشتغالزایی کمیته امداد از سال 64 آغاز شده و تاکنون 750 هزارطرح اشتغالزایی در این نهاد اجرا شده است.

وی افزود: با گذشت کمتر از 11ماه از سال جاری دو برابر تعهدهای کمیته امداد در حوزه اشتغالزایی تحقق یافته است و در حال حاضر نیز حدود دو برابر تعهدات کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال ،محقق شده است.