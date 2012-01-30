همایش "نقش زنان در زمینه سازی ظهور" در ورامین برگزار می شود

مریم دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش به مناسبت ایام ولایت امام زمان(عج) و تقارن با ایام مبارک 12 بهمن ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی، افتتاح کلاسهای طرح رحمت تحت عنوان "کانون مهرورزی" در سه بخش ورامین، قرچک وجوادآباد، قرارداد با پنج نفر از پزشکان متخصص برای ویزیت رایگان، برگزاری مشاوره حقوقی، تربیتی، خانوادگی و ازدواج به صورت رایگان در دهه فجر از دیگر برنامه ها خواهد بود.

برگزاری اردوهای زیارتی و مسابقات کتابخوانی

وی در خصوص آمار و تعداد برنامه های پیشنهادی به مناسبت ایام دهه فجر بیان کرد: تعداد این برنامه ها 53 مورد است که به شکل دیدارها(دیدار از خانواده شهدا، جانبازان، علمای بزرگوار، سالمندان، معلولان، افراد سرپرست خانوار، اردوهای زیارتی و سیاحتی که شامل قم، جمکران، مرقد مطهر امام خمینی(ره)، امامزاده صالح، مشهد مقدس و توچال، برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقاشی، مسابقه دو، شطرنج، تکواندو و شنا، برگزاری جشن و همایش به مناسبت دهه فجر، ولادت حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) و امامت حضرت ولیعصر(عج) اجرا خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: هماهنگی و خدمات رسانی به موقع، برنامه ریزی دقیق و مناسب و برپایی مراسم و برنامه های متنوع، جذاب و اثر گذار، شناساندن آثار و برکات و ابعاد مختلف انقلاب اسلامی به جوانان در ایام دهه فجر از ویژگیهای مهم این برنامه هاست.