تولید 40 درصد پنبه کشور در خراسان رضوی/ بهره برداری از سد سنگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چناران گفت: برای مقابله با سرماهای تشعشعی زود رس پاییزه و یا سرمای دیر رس بهاره دستگاه هشدار سرما در چناران نصب شد.

محمد ضا قدسی بیان داشت: این دستگاه به صورت آزمایشی و برای اولین بار در استان خراسان رضوی نصب شده است.

وی اظهار داشت: این سیستم 12 ساعت قبل از وقوع حادثه یا برودت هوا می تواند با ارسال پیامک و آژیر به بهره برداران هشدار دهد.

وی عنوان کرد: این پیامک همزمان به مسئولان محلی از جمله فرماندار و مدیران مرتبط نیز ارسال می شود.

واردات 80 هزار تن جو از مرزهای شرقی کشور

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پی نابسامانی های اخیر در تامین علوفه مورد نیاز صنعت دامپروری، به منظور تامین جو مورد نیاز کارخانجات خوراک دام، برای اولین بار مجوز واردات 80 هزار تن جو از مرزهای شرقی کشور صادر شد.

حسین صفر پور افزود: به منظور تامین جو مورد نیاز کارخانجات تولید کنسانتره دامی و تامین علوفه مورد نیاز دامداران با هماهنگی بخش خصوصی مجوز واردات 80 هزارتن جو صادر و این محموله به تدریج در حال وارد شدن به استان و تحویل به کارخانجات برای تولید کنسانتره است.

وی اظهار داشت: مکاتباتی نیز با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین علوفه و حمایت های دولتی از دامپروری استان صورت گرفته که پس از به نتیجه رسیدن این اقدامات به اطلاع دامداران استان خواهد رسید.

کشت استمرار سیب زمینی در خواف و نیل آباد با موفقیت انجام شد

مدیر امور زراعت خرسان رضوی گفت:برای اولین بار دراستان کشت استمرار سیب زمینی در خواف و نیل آباد با موفقیت انجام شد.

صبور بیلندی اظهار داشت: با وجود تصور اینکه توسعه کشت سیب زمینی در اراضی شهرستانهای یاد شده مرقون به صرفه نیست، نتایج تستها و کار تحقیقاتی این سازمان نشان داد که کشت استمرار سیب زمینی در اراضی خواف و نیل آباد ضمن امکان پذیربودن سود آورهم خواهد بود.

وی گفت: سال گذشته به عنوان تست اولیه و به صورت الگویی این کشت انجام شد که امسال نیز در قالب یک طرح پژوهشی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی، شرکت سهامی زراعی نیل آباد و مدیریت جهد کشاورزی خواف در حال انجام است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از نیاز استان در فصل سرما است.

ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی آبزی پروری در خراسان رضوی

طی تفاهم نامه ای برنامه ریزی برای ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی آبزی پروری بین سازمان شیلات ایران و تعاون روستایی خراسان رضوی آغاز می شود.

در راستای اجرای تفاهم نامه سازمان مرکزی تعاون روستایی با سازمان شیلات ایران با هدف ساماندهی تعاونی های آبزی پروری، جلسه ای را با حضورت عدادی از کارشناسان شیلات و تعاون روستایی، در محل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار کردند.

در این جلسه توضیحاتی در مورد وضعیت شرکتهای تعاونی کشاورزی در کشور و استان ارائه شد و به منظور کاهش مشکلات موجود آبزی پروران، برنامه ریزی شد.

در این جلسه ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به صورتی که تمامی آبزی پروران را در هر شهرستان تحت پوشش خود قرار دهند تصمیم گیری و مصوب شد.

پیش بینی کشت 150 هزار هکتار جو در خراسان رضوی

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به سطح زیر کشت محصول جو در سال جاری گفت: با توجه به اینکه امسال رغبت به کشت جو بیشتر شده است پیش بینی می شود150 هزار هکتار کشت جو داشته باشیم.

صبور بیلندی افزود: 30 هزار هکتار از اراضی جو در مناطق مرکزی و جنوب خراسان رضوی برای چرا در اختیار دامهای سبک قرار می گیرد این اراضی پس از چرا مجدد آبیاری و قابلیت برداشت در فصل بهار دارد.

وی اظهار داشت: تعلیف 24 هزار هکتار از اراضی از اول دیماه شروع شده است.

وی یادآور شد: در سال جاری به لحاظ شرایط نسبتا مناسب بارندگی پاییز در بسیاری از نقاط استان کشت دیم نیز از رشد خوبی برخوردار بوده و به حدود 50هزار هکتار رسیده است.

تامین قسمتی از علوفه دام سبک در فصل زمستان باعث کاهش تقاضا برای جومی شود.

بهره برداری از سد زیرزمینی سنگان کلات در دهه فجر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: مهمترین پروژه شاخص و ملی نیز که در دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت سد زیرزمینی سنگان کلات و پروژهای آب و خاکی خواهد بود.

محمد طباطبایی افزود: در دهه فجر شاهد افتتاح 355 طرح با میزان اشتغالزایی سه هزارو 654 نفر و بهره مندی 12 هزار خانوار از این پروژه ها خواهیم بود.

وی افزود: پروژه های آب و خاک و صنایع با 253 پروژه و پروژه های تولیدات دامی با 44 پروژه بیشترین تعداد افتتاح، در دهه فجر خواهد بود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها مبلغ 481 میلیون ریال هزینه شده که بیشترین هزینه کرد در سال های اخیر بشمار می

خراسان رضوی با تولید 40 درصد پنبه کشور مقام اول تولید را داراست

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی 90- 89 از سطح40 هزار و 386 هکتار اراضی زیر کشت پنبه اصلاح شده استان حدود 70 هزار تن وش پنبه برداشت شد.

صبور بیلندی عنوان کرد: با این مقدار تولید که حدود 40 درصد تولید کل کشور را شامل می شود مقام اول تولید را کسب کردیم.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری دو هزار و 234 تن بذر و هفت هزار و 880 تن انواع کود بین 15 هزار نفر از کشاورزان پنبه کار توزیع شده است.

وی افزود: با وجود افزایش سطح زیر کشت سال جاری نسبت به سال گذشته در تولید حدود 8 درصد کاهش داشته ایم.

بیلندی عمده دلیل کاهش تولید را دمای نامناسب بهار و تاخیر در کشت دانسته و بیان کرد: گرمای شدید بالای 40 درجه در مرداد ماه نیز باعث ریزش گل و غنجه شد.

مدیر امور زراعت سازمان گفت: در حال حاضر حدود 75 درصد از مزارع برداشت شده است.

وی علت تاخیر در برداشت را سرمای زود رس امسال و بارندگیهای مستمر در مناطق پنبه خیز و کمبود کارگر عنوان کرد.