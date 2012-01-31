به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به مدیرمسئولی دکتر مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی و با رویکردی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، منتشر می‌شود.

نخستین مقاله این شماره با عنوان "مشکلات بر سر راه تغییرات اجتماعی در لبنان" به مسائل این کشور در تقابل با رژیم صهیونیستی و رفتارهای متناقض سازمان‌های بین‌المللی در خصوص مسائل این کشور اختصاص دارد.



"سفر رئیس جمهور ایران به آمریکای لاتین، به منظور جلوگیری از گسترش امپریالیسم" عنوان مقاله‌ای است که به سفر اخیر دکتر احمدی‌نژاد به چند کشور این منطقه و تعامل با سران این کشورها اختصاص یافته است.



محرم؛ نقطه برجسته تاریخ اسلام، هولوکاست: عملیات پرچم دروغین، افغانستان: دومین کنفرانس بُن و نیاز به یک چشم‌انداز جدید، استراتژی جدید اتحادیه اروپا نسبت به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، زندگی‌نامه امام خمینی(ره) برخی دیگر از مطالب این شماره نشریه "چشم انداز اسلامی" هستند.