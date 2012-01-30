ساخت غشای مصنوعی سلول با کمک واکنش شیمیایی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، غشای سلولی یکی از مهمترین اجزای سلول به شمار می رود زیرا می تواند بخشهای درونی سلولها را از محیط خارج جدا ساخته و حرکات مواد درون و بیرون سلول را کنترل کند. در حرکتی جدید که انسان را یک قدم به ایجاد حیات مصنوعی نزدیکتر می کند، شیمیدانان دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه هاروارد با استفاده از واکنشهای جدید شیمیایی موفق به ساخت غشای خود تشکیل شونده ای شده اند که به اعتقاد محققان می تواند در پیشبرد مطالعاتی که بر روی منشا حیات صورت می گیرد نقش مهمی به عهده بگیرد.

سلول به عنوان بنیادی ترین ساختار و کاربردی ترین واحد شناخته شده در ارگانیزمهای زنده، کوچکترین واحد از حیات به شمار می رود که به عنوان یک موجود زنده دسته بندی می شود. با وجود نظریه های متفاوتی که درباره نحوه ایجاد اولین سلول در جهان مطرح است، هنوز پاسخ دقیق علمی برای این سوال وجود ندارد.

غشای سلولها متشکل از لایه های چربی هستند که از فسفولیپیدهایی ساخته شده که از سَری قابل انحلال در آب و دنباله ای آب گریز برخوردار هستند. زمانی که این اجزا در برابر آب قرار می گیرند فسفولیپیدها به شکلی خود را مرتب می کنند که سرهای آنها به سمت بیرون و دمهای آنها به سمت درون قرار گیرند تا به این شکل از محتوی درون سلول محافظت کنند. محققان نیز با کمک گرفتن از واکنشهای جدید شیمیایی که می توانند دو زنجیره از لیپیدها را به یکدیگر متصل سازند، توانسته اند مولکولهایی مشابه را بازخلق کنند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در این واکنشها از کاتالیزوری بسیار ساده، یون ساده فلزی استفاده شده و واکنش صورت گرفته کاملا مصنوعی است. غشای مصنوعی از محلولی آبی متشکل از روغن و ماده پاک کننده پایدار ساخته شده است. با افزودن یون مس به این محلول به تدریج کیسه ها و لوله هایی از قطرات روغن آغاز به شکل گیری کردند و پس از 24 ساعت قطرات روغن به کلی از بین رفته بودند زیرا توسط غشاهای خود تشکیل شونده مصرف شده بودند.