عرب عامري درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: مسابقات اين دوره با حضور6 تيم استان تهران، شهرداري تهران، افغنستان، تاجيكستان، عراق، ارمنستان وطي دوروز درسالن خانه تكواندوبرگزارشد.
وي ادامه داد: اين دوره ازمسابقات درسطح بسيارخوبي انجام گرديد وما ازآن به لحاظ نزديكي اعزامهاي بانوان به رقابتهاي برون مرزي استفاده خوبي برديم.
عرب عامري به نتايج بازيها اشاره كرد وگفت: درپايان تيم استان تهران قهرمان شد، تيم شهرداري دوم وتيم افغانستان نيزبا تركيب 7 تكواندوكارخود به مقام سوم رسيد.
وي درپايان اظهارداشت: قصد داريم به زودي دوتيم نوجوانان تكواندو را به سوئد وجوانان را به هلند وآلمان اعزام نمائيم.
مسئول برگزاري رقابتهاي تكواندو بازيهاي پايتختهاي كشورهاي اسلامي درگفتگو با "مهر":
سطح رقابتها بسيار خوب بود
رقابتهاي تكواندو نخستين دوره بازيهاي بانوان پايتختهاي كشورهاي در سطح بسيار خوبي برگزار شد.
عرب عامري درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: مسابقات اين دوره با حضور6 تيم استان تهران، شهرداري تهران، افغنستان، تاجيكستان، عراق، ارمنستان وطي دوروز درسالن خانه تكواندوبرگزارشد.
کد مطلب 152071
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