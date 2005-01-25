سطح رقابتها بسيار خوب بود

عرب عامري درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: مسابقات اين دوره با حضور6 تيم استان تهران، شهرداري تهران، افغنستان، تاجيكستان، عراق، ارمنستان وطي دوروز درسالن خانه تكواندوبرگزارشد.

وي ادامه داد: اين دوره ازمسابقات درسطح بسيارخوبي انجام گرديد وما ازآن به لحاظ نزديكي اعزامهاي بانوان به رقابتهاي برون مرزي استفاده خوبي برديم.

عرب عامري به نتايج بازيها اشاره كرد وگفت: درپايان تيم استان تهران قهرمان شد، تيم شهرداري دوم وتيم افغانستان نيزبا تركيب 7 تكواندوكارخود به مقام سوم رسيد.

وي درپايان اظهارداشت: قصد داريم به زودي دوتيم نوجوانان تكواندو را به سوئد وجوانان را به هلند وآلمان اعزام نمائيم.